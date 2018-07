Torra dice que va a Madrid a escuchar la "solución" que propone Pedro Sánchez

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado, en un mensaje en las redes sociales enviado desde el tren que le lleva esta mañana a Madrid para reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que va a este encuentro "con voluntad de escuchar la solución que propone" para Cataluña.

En su cuenta de Twitter, y tras embarcar en un AVE, Torra ha escrito: "Hacia Madrid a explicar a @sanchezcastejon la gravísima situación que el estado español ha creado en Cataluña. Y con voluntad de escuchar la solución que propone".

Pedro Sánchez y Quim Torra mantendrán a las 11.30 horas, en el Palacio de la Moncloa, su primera reunión en busca de la distensión y normalización de unas relaciones muy deterioradas entre ambas administraciones, aunque asumen que no hay expectativa de acuerdos.

En el encuentro, que ha suscitado una gran expectación, no hay vetos para hablar de cualquier tema y, de hecho, el presidente de la Generalitat ya ha avanzado que expondrá cómo pretende culminar el ejercicio del derecho de autodeterminación.

Sánchez lo escuchará pero, según han venido asegurando en los últimos días diversos miembros del Gobierno, no hay ninguna posibilidad de que avale esas intenciones porque no es un derecho que esté recogido en la Constitución y, por tanto, no tiene recorrido.