Tezanos: ¿Sería malo que un judío o un gitano presidieran el CIS?

El presidente del CIS, José Félix Tezanos, ha defendido hoy que "nadie debe ser juzgado por sus ideas, sino por su trabajo" y ha planteado a los que critican que un socialista como él vaya a encabezar ese organismo si también les parecería malo que lo hiciera "un judío o un gitano".

"No lo sé si es malo que un socialista sea presidente del CIS ¿si un comunista es presidente del CIS también es malo? ¡Y si es un podemita también será malo, como dicen algunos! ¿y un judío también sería malo? ¿o un gitano? ¡de qué estamos hablando!", se ha quejado Tezanos en declaraciones en los Cursos de Verano de El Escorial de la Universidad Complutense, tras dimitir hoy de su cargo de secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva del PSOE.

Tezanos, que ha asegurado que él nunca ha criticado al CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), se ha mostrado convencido de que este organismo público "nunca ha falsificado ningún dato" y ha garantizado que tampoco lo hará durante su mandato.

"Desde luego mientras yo sea presidente garantizo que no se va a falsificar ni manipular ningún dato; es inconcebible que se haga lo contrario, a mí no me entra en la cabeza", ha señalado.

El veterano socialista ha explicado que ha tenido que "sopesar" la decisión de dejar su cargo en la dirección del PSOE porque entendía que a lo largo de su carrera, "con seis sexenios reconocidos y muchas investigaciones", había demostrado su "objetividad" y "profesionalidad".

A su juicio, no es incompatible el rigor científico con la pertenencia a un partido político, en su caso el PSOE, en el que milita desde muy joven y del no cobraba -ha dicho- por su responsabilidad en la ejecutiva.

"¿Es incompatible tener una responsabilidad política con ocupar un cargo en la administración? ¿Es incompatible que alguien que tiene un compromiso desde muy joven, desde que estaba en la universidad, pueda tener una responsabilidad profesional y realizar su profesión con independencia y rigor científico?", ha cuestionado.

Preguntado por el hecho de que el 37 % de la ejecutiva de Pedro Sánchez haya pasado a ocupar cargos públicos desde su llegada al Gobierno, Tezanos ha incidido en que casi todos sus miembros hacían "trabajo voluntario" y "no cobraban nada" y ha opinado que es algo "lógico" porque "una democracia se articula en base a los partidos políticos".

"Lo que no sería lógico es que fueran de otro partido político", ha argumentado, tras advertir de que "ese recelo ante los partidos tiene un tufo un poco raro".

Ha recordado también a los que temen que la ejecutiva socialista se esté quedando vacía, que ésta estaba compuesta por 49 personas, frente a los quince que la formaban en los años 80, con Felipe González como secretario general.

En su comparecencia ante los medios, Tezanos ha hecho hincapié en que su objetivo es "apoyar la profesionalidad, buen hacer, y sobre todo la independencia del CIS".

Ha subrayado que en la anterior dirección había profesionales "magníficos" y ha elogiado especialmente al anterior presidente, Cristóbal Torres, que fue alumno suyo, pero ha sostenido que "esto es un ciclo político y forma parte de la lógica de las organizaciones" el relevo.

Según ha explicado, los cuatro subdirectores de nombramiento directo que "siempre" cambian cuando hay un nuevo presidente serán también en esta ocasión "personas con el máximo rigor y profesionalidad".

De los cuatro, uno de ellos es del PSOE, aunque Tezanos asegura que "no lo sabía".