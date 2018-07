Santamaría pide investigar el vídeo contra ella y apunta al equipo de Casado

La candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría ha pedido hoy a la comisión organizadora del Congreso del PP que investigue el origen, la autoría y los canales de difusión del vídeo contra ella y ha apuntado al equipo del otro candidato, Pablo Casado, como posible responsable.

Casado, por su parte, ha dicho que nadie de su entorno ha realizado el vídeo y ha opinado que quien lo haya hecho tenía una "clara voluntad" de perjudicarle a él.

También ha mostrado su respaldo a la petición de investigación y ha sostenido que ese tipo de acciones no caben en una "confrontación sana".

El vídeo, difundido ayer, recopila imágenes de veteranos dirigentes del PP y exministros partidarios de Santamaría que recuerdan sus peores momentos, fracasos electorales o medidas impopulares, bajo el título "Cuéntame como vais a renovarnos".

En su carta, dirigida al presidente de la comisión organizadora, Luis de Grandes, la candidatura de Santamaría le pide que "demande del equipo que colabora formal o informalmente" con Casado "las explicaciones y evaluaciones pertinentes en relación con su participación en un intolerable ataque contra compañeros de partido" y que "se adopten, en su caso, las medidas que correspondan".

El escrito, al que ha tenido acceso Efe, señala que el vídeo tiene la intención de cuestionar la trayectoria de compañeros "que atesoran décadas al servicio de nuestras siglas y al servicio de los Gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy" y además presenta la "amenaza final de un 'continuará...', que causa tanta o más indignación que el contenido del propio vídeo".

Tras destacar que "en los medios de comunicación ha trascendido que se ha podido confirmar que el vídeo procede del entorno de la candidatura de Pablo Casado", la candidatura de la exvicepresidenta del Gobierno asegura que ese "ejercicio de contaminación" no tiene precedentes en la historia interna del PP.

Antes de participar esta mañana en un encuentro con afiliados en Granada, Casado ha rechazado "categóricamente" el vídeo y ha defendido que él sigue la línea de "partirse la cara" por el partido y sus compañeros.

El diputado por Madrid, que ha visitado por segunda vez desde que empezó el proceso congresual la que es la segunda provincia andaluza que aporta mayor número de compromisarios, ha dicho que él también ha sufrido ese tipo de críticas y vídeos, aunque sin tanta trascendencia como el dedicado a Santamaría, y los ha censurado "porque todos tenemos que converger".

"Rechazo categóricamente ese vídeo y le mando un abrazo a todas las personas que aparecen, a las que he defendido siempre y con las que quiero contar", ha subrayado Casado, que ha pedido juego limpio en la recta final del congreso.

En declaraciones a los medios antes de participar esta tarde en otro acto con afiliados del PP en Roquetas de Mar (Almería), Casado ha dicho que nadie de su entorno ha realizado el vídeo y ha considerado que quien haya lo haya hecho quería perjudicarle a él.

"El enemigo no está dentro del PP", ha afirmado Casado, quien ha insistido en rechazar este tipo de prácticas.

El candidato también ha vuelto a rechazar hoy una lista unitaria y ha llamado a respetar las normas hasta la segunda vuelta del próximo sábado 21 de julio -en la que votarán los compromisarios, a diferencia de la primera, en la que participaron los afiliados- y luego unir fuerzas.

Sobre esa lista unitaria se ha pronunciado en un acto en Las Palmas de Gran Canaria, el presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que a diferencia de anteriores ocasiones ha considerado que "lo óptimo" sería que esta se produjese antes del congreso.

"Si no, durante el congreso, y si no, inmediatamente después", ha agregado el presidente de la Xunta, que ha recomendado "ser inteligentes" y no permitir distracciones en el proceso de elección del presidente del partido, ya que el PP se juega el futuro y la fortaleza de "un partido que es el primero de España en votos".