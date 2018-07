PSC exige a movimiento de Puigdemont abandonar vía ilegal y reconocer errores

El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, se ha mostrado abierto a colaborar "puntualmente" con el Govern en temas sociales, pero ha instado a la consellera de Presidencia, Elsa Artadi, y al movimiento político impulsado por Carles Puigdemont que "abandonen la vía unilateral e ilegal" y reconozcan los "errores graves" cometidos por el independentismo.

En rueda de prensa en la sede del PSC tras la reunión de la cúpula del partido, Illa ha respondido así a las palabras de Artadi en una entrevista con Efe, en la que la consellera de Presidencia y portavoz del Govern afirmó que el ejecutivo catalán "tiende la mano al PSC" para llegar a consensos, pero reclamó a los socialistas que reconozcan que ser "cómplice de la represión y agente activo del 155" no era el camino para abordar la situación en Cataluña.

En un día en que, además, el expresidente catalán Carles Puigdemont y otros destacados dirigentes de JxCat presentarán un nuevo movimiento político transversal en Barcelona, Illa les ha instado a abandonar la vía unilateral y a reconocer que se han cometido "equivocaciones muy graves".

"Desearíamos que Artadi y su formación reconozcan los graves errores cometidos por su parte, como haber provocado una división en Cataluña, haber empobrecido el país y optar por una vía que no ha llevado nada en positivo", ha aseverado Illa.

El dirigente socialista ha sugerido que quizá "no hace falta ser tan explícito como la exconsellera Clara Ponsatí", cuando dijo que el independentismo "jugó al póquer y fue de farol", pero Illa sí ha considerado que deberían "reconocerse los errores graves".

En esa misma línea, el secretario de Organización ha pedido que el independentismo admita que el artículo 155 de la Constitución "no apareció de repente y en base a nada, sino porque se rompió unilateralmente el orden vigente", como también que "si no hubieran cometido esos errores, Cataluña no estaría tan dividida como está, con gente en prisión y fuga de empresas".

Illa ha dejado claro que "mientras se siga en la línea de la unilateralidad y la ilegalidad", el PSC "no podrá colaborar, salvo en asuntos concretos y puntuales en aspectos sociales", sobre los que sí se ha mostrado abierto a una colaboración en el marco del Parlament.