Principales dirigentes del PP y Ayuntamiento Ermua recuerdan edil asesinado

El Partido Popular y el Ayuntamiento de Ermua, con representación de las formaciones políticas locales, incluida EH Bildu, han recordado hoy en sendos actos a Miguel Ángel Blanco, concejal popular de este municipio que fue asesinado por ETA hace 21 años.

El Gobierno español también ha recordado hoy este asesinato y ha rememorado que fue "el comienzo del fin de ETA" por el nacimiento del denominado "espíritu de Ermua", que "todavía sigue vivo", según ha expresado la portavoz, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En el homenaje tributado por el PP han tomado la palabra la candidata a la presidencia de esta formación, Soraya Sáenz de Santamaría; el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso; la hermana del concejal asesinado, Mari Mar Blanco; la exministra de Empleo, Fatima Bañez; el eurodiputado Carlos Iturgaiz, y Teresa Jiménez Becerril, hermana de Alberto, también asesinado por ETA.

En su intervención, Saez de Santamaría ha señalado que no puede ser que la prioridad del Gobierno sea el regreso a casa de los presos de ETA, sino la vuelta al País Vasco de quienes fueron "expulsados al exilio" por la amenaza terrorista.

Frente a una fotografía con el rostro del edil, Saenz de Santamaría ha apuntado que, aunque ETA ha sido "derrotada", "el trabajo no ha acabado" y es preciso ahora acabar "definitivamente" con el discurso de ETA, "para construir un relato veraz y justo de lo que ocurrió".

"Durante décadas, miles de personas tuvieron que abandonar Euskadi expulsados por el odio y las amenazas; ETA asumió pueblo a pueblo el empeño de eliminar a los no nacionalistas y callar el pensamiento libre... No podemos permitir ahora que alguien se olvide de ellos y que se les excluya del relato de la verdad", ha recalcado.

La hermana de Miguel Ángel y presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo ha incidido, por su parte, en que "no puede haber ninguna medida de gracia" para los miembros de ETA porque, según ha lamentado, ni han pedido perdón, ni pretenden colaborar con la justicia.

"La batalla hay que darla en las escuelas, porque me preocupa que muchos jóvenes no sepan quién es ETA y no podemos olvidar 50 años de azote del terrorismo", ha reivindicado.

También ha intervenido el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, quien ha dicho que este año será "difícil y duro", porque tras "la confluencia entre el PNV y la izquierda abertzale", estas formaciones emprenderán "una ofensiva nacionalista para construir un País Vasco en el que no quepa todo el mundo".

Alonso ha manifestado que "la batalla no se ha terminado" porque, aunque ETA está "derrotada, nos quieren colar el relato de los fanáticos", desde organismos como las instituciones vascas o los centros educativos.

"Quieren contar que aquí hubo un conflicto. Y no lo vamos a permitir", ha dicho Alonso, quien ha recordado que Blanco fue asesinado "porque defendió que Euskadi era plural".

En el homenaje tributado por el Ayuntamiento de Ermua, el alcalde de este municipio, el socialista Juan Carlos Abascal, ha dicho hoy que esta localidad continúa "enfrente de quienes tratan como héroes a los asesinos".

En el acto, el Consistorio ha recordado también al peluquero Sotero Mazo, asesinado por esta banda terrorista hace más de 37 años en este municipio.

El homenaje ha contado con la presencia, entre otros, de allegados a Miguel Ángel Blanco y a Sotero Mazo.

También han acudido Jesús Loza, delegado del Gobierno en Euskadi; Aintzane Ezenarro, directora del Instituto de la Memoria Gogora; la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia; el ex alcalde de Ermua, Carlos Totorika, así como ediles de los grupos locales del PSE-EE, PP, EH Bildu, PNV, Se Puede Ahal Da e Irabaiz.