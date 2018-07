La presidenta de la ANC denuncia los "orígenes y fundadores fascistas" de SCC

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha evitado hoy aclarar si habrá reunión con representantes de Societat Civil Catalana (SCC) y ha denunciado que "es evidente que esta entidad tiene unos orígenes y unos fundadores de carácter fascista".

En declaraciones a TV3, Paluzie ha salido al paso de la propuesta que lanzó ayer el presidente de Sociedad Civil Catalana, José Rosiñol, que tendió la mano a la ANC y a Òmnium Cultural para "rebajar la tensión" e iniciar un diálogo, tras constatar, a su juicio, que el proceso independentista "es un fracaso absoluto".

Paluzie ha explicado que oficialmente no ha recibido ninguna notificación ni comunicación de SCC para celebrar un encuentro, por lo que "no tenemos por qué responder a invitaciones que no se han producido de manera formal".

La posibilidad de celebrar una reunión con SCC, ha dicho, en todo caso se tendría que "discutir en el seno de los órganos internos de la ANC", aunque "es evidente que esta entidad tiene unos orígenes y unos fundadores de carácter fascista".

"Tradicionalmente la ANC no le ha dado representatividad", ha recordado Paluzie, que ha señalado: "No sabemos cuántos socios tienen".

Por otra parte, Paluzie se ha referido al nuevo movimiento político "transversal" que se presenta hoy en el Ateneu Barcelonès, impulsado por el expresidente catalán Carles Puigdemont, junto al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el presidente del grupo de JxCat, Jordi Sànchez.

Aunque se esperará a escuchar los planteamientos que se expongan en el acto de presentación de esta tarde, Paluzie ha dicho entender que "en el ámbito de los partidos políticos haya recomposición de los espacios, haya movimientos" en el panorama independentista.

"Después de la conmoción por todo lo que pasó en octubre, la represión política posterior y cómo han ido reaccionando los diferentes actores políticos, es lógico que haya recomposiciones en el espacio político", ha añadido.