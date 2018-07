Podemos sugiere que el fallo en votación de RTVE puede no ser "casualidad"

La portavoz de Podemos, Noelia Vera, ha asegurado hoy que "no deja de ser sospechoso" que el fallo "caído del cielo" de hoy en la votación sobre RTVE en el Congreso se haya producido después de que algunos tuvieran "tanta insistencia" en que no saliera adelante, por lo que puede que no haya sido "casualidad".

"Sospechamos que quizá alguien no quiere o no tiene demasiado interés en que la dirección transitoria de RTVE se ponga a trabajar ya de forma definitiva. Las casualidades en el Congreso por desgracia no suelen existir", ha dicho Vera después de que el Congreso no haya logrado la mayoría absoluta necesaria para renovar el Consejo de Administración de la Corporación.

Vera ha recordado que la causa se ha debido al fallo de dos diputados que han votado con la papeleta equivocada, y ha asegurado que no ha sido ninguno del grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

La diputada de Podemos ha asegurado que ahora serán los servicios jurídicos de la Cámara los que tengan que analizar si el Gobierno tiene que proponer un administrador único para dirigir RTVE de forma transitoria, como establece el real decreto, o si prevalece la interpretación del reglamento que, según Vera, permitiría "repetir la votación".

En cualquier caso, ya ha avisado también al PSOE de que si se nombra un administrador único tendrá que ser también por consenso y que la elección tendrán que apoyarla los mismos grupos que han consensuado, y ha asegurado que en los próximos días tendrán que hablar con los socialistas sobre ese nombramiento.

Vera ha insistido que el acuerdo conseguido para renovar RTVE era "muy amplio" entre partidos de distintas ideologías ante la urgencia de regeneración democrática en la televisión pública, y ese acuerdo será el que tendrá que buscar también el PSOE.

En cualquier caso, ha insistido en que se trata de una solución transitoria una vez que se ha aprobado ya el proceso del concurso público, que se resolverá a finales de verano o principios de otoño.