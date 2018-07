Cs pide que se cumpla resolución Llarena y advierte de consecuencias penales

La líder de Ciudadanos en el Parlament, Inés Arrimadas, ha pedido hoy a la Mesa de la Cámara que "garantice" que se cumple la resolución del juez del Supremo Pablo Llarena que suspende a los diputados procesados por rebelión y ha advertido de que presentarán un recurso de amparo si no lo hacen.

"Las resoluciones judiciales se tienen que cumplir. Lo que no puede ser es que no cumplamos una resolución judicial porque al independentismo no le vaya bien", ha dicho en rueda de prensa desde la Cámara catalana la líder de la formación naranja.

Arrimadas ha tachado de "fraudulento" el informe elaborado por el letrado mayor de la Cámara, Joan Ridao, sobre la suspensión de los diputados procesados y ha anunciado que lo recurrirán: "El problema no es lo que hagamos desde el Parlament, sino qué hará Sánchez", ha dicho en alusión al presidente del Gobierno.

La Mesa del Parlament ha aplazado hasta mañana su decisión sobre cómo debe aplicar la resolución judicial que suspende a seis diputados, si bien los grupos ya disponen del informe de los letrados, que han propuesto que deleguen sus funciones en otros parlamentarios "por sustitución temporal".

Con la solución propuesta por los letrados, los diputados suspendidos conservan sus escaños y, mediante la delegación de voto en otros diputados de sus grupos "por sustitución temporal", no se alteran las mayorías parlamentarias.

Precisamente contra esa resolución ha cargado la formación naranja, que ha vinculado la anterior militancia política de Ridao -ex secretario general de ERC- con la elaboración del informe, un texto que ya han anunciado que recurrirán y al que han tildado de "fraude".

"Si la suspensión decretada por un juez no tiene consecuencia práctica pero sí un informe del ex secretario general de ERC presentaremos un recurso", ha sostenido Arrimadas.

Esta tarde dará comienzo un pleno monográfico pedido por Ciudadanos sobre la convivencia en Cataluña y orientado a pedir al Govern que priorice las políticas sociales en Cataluña.

En este pleno, la formación que lidera Inés Arrimadas pedirá al Govern que condene "todos los actos de violencia" como los que, a su parecer, sufren los cargos de Ciudadanos al ser declarados "personas non gratas" en algunos municipios catalanes.

Y ha sido en este contexto y respondiendo a preguntas de la prensa cuando Arrimadas ha condenado "todas las agresiones" y "por descontado" la que sufrió ayer el fotoperiodista Jordi Borràs a manos de un individuo que se identificó posteriormente como policía nacional.

Aun así, Arrimadas ha apostillado que todavía "está esperando" que "el independentismo condene las agresiones a nuestros concejales, a nuestras sedes y las declaraciones de personas non gratas".