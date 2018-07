PDeCAT remarca tras el fallo que Puigdemont no ha cometido "ningún delito"

CRISIS CATALUÑA

Barcelona, 12 jul (EFE).- La portavoz del PDeCAT, Maria Senserrich, ha afirmado hoy que el expresidente catalán Carles Puigdemont no ha cometido, a su juicio, "ningún delito", tras conocerse la decisión de la justicia alemana de extraditarlo a España solo por malversación, no por rebelión.,La Audiencia territorial de Schleswig-Holstein ha decidido hoy extraditar a España a Carles Puigdemont, líder de JxCat, por un delito de malversación de fondos, pero no por rebelión.,En Twitter, Senserrich ha