La modelo que desfila sobre la pasarela amamantando a su bebé

El revuelo que ha causado la imagen de una modelo desfilando sobre una pasarela en Miami, Estados Unidos, amamantando a su bebé en brazos y normalizando la lactancia, ha sorprendido a mucha gente, incluso a ella misma, Mara Martin.

Hablamos de una modelo estadounidense de 30 años que ha sido la primera sorprendida en ver cómo la imagen suya con su hija en brazos dándole el pecho en pleno desfile, ha causado polémica. Una práctica que para ella, es algo normal y cotidiano. Mara explicaba a sus seguidores de Instagram: “Estoy muy agradecida de poder compartir este mensaje y, con un poco de suerte, de normalizar la lactancia materna y de mostrar a las mujeres que se puede hacer TODO”. Y no es para menos, ya que la publicación de la revista Sports Illustrated, que organizó el desfile, se hizo viral en pocas horas.

Mara apareció en la pasarela con un brillante bikini dorado, una gran sonrisa y con su bebé de tan solo 5 meses en brazos. El bebé llevaba un cubrepañal de color verde y unos cascos azules que le aislaban del fuerte sonido exterior -música, aplausos, etc-. La modelo explicó cómo sucedieron los acontecimientos y asegura que no fue algo planeado: “Comenzaba a tener un poco de hambre, el desfile se había retrasado y era para ella la hora de comer. Francamente no me lo pensé dos veces”.

Cabe resaltar que las reacciones fueron muy positivas, pero también hubo algún comentario que demostraba lo contrario. Y es que el país norteamericano todavía no está normalizado el amamantar en público. Algunas mujeres han tenido que sufrir insultos en plena calle por dar el pecho a sus hijos. Pero es cierto, que poco a poco se va normalizando la lactancia en el país, que han podido observar cómo una candidata del estado de Wisconsin, lanzaba al público su vídeo promocional de campaña amamantando a su hija de cuatro meses.