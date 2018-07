Más de 30 km a pie para no retrarse en su primer día de trabajo

Una conmovedora historia que se ha hecho viral en cuestión de horas a través de una publicación en las redes sociales de una de las protagonistas -sin quitar protagonismo al verdadero héroe; Walter Carr-.

Walter acababa de comenzar a trabajar en una empresa de mudanzas, y como toda persona que consigue un trabajo, las ganas y emoción superan la ficción. Los nervios se apoderan de nosotros y llegamos a hacer “auténticas” locuras con el fin de que todo salga bien, de que todo esté bajo control y nuestros superiores estén contentos con el trabajo que hemos realizado.

Esto precisamente es lo que le rondaba por la cabeza a Walter, un joven que debido a una avería de su coche el día anterior, decidió ir andando por la noche desde su casa hasta la casa de Jenny Lamey, su primera clienta y encargada de publicar el post haciendo viral esta bonita historia.

Proud to have encountered this young man. He certainly made an impact on us!#PelhamPD #belikewalter pic.twitter.com/d0zz0PMvnv