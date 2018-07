Los Comunes responsabilizan al bloqueo en JxCat de la ausencia de plenos

La portavoz parlamentaria de Catalunya En Comú-Podem, Elisenda Alamany, ha sostenido hoy que en el Parlament no se celebrarán plenos hasta octubre por culpa del "bloqueo" entre los grupos independentistas y por las discrepancias en el seno de Junts per Catalunya.

"No se celebran plenos porque hay un bloqueo, no sólo entre dos grupos sino dentro de Junts per Catalunya", ha señalado en rueda de prensa.

El Parlament celebrará el Debate de Política General los días 2, 3 y 4 de octubre, y este será el primer pleno de la cámara desde que la semana pasada se suspendió el que ya había empezado ante las discrepancias existentes dentro de la mayoría independentista.

La Junta de Portavoces ha acordado hoy que el primer pleno del próximo período de sesiones sea el Debate de Política General, y que éste no tenga lugar durante la última semana de septiembre, sino que se celebre en la primera de octubre.

Alamany ha argumentado que los comunes eran partidarios de que el mes de septiembre fuese hábil y se celebrase el debate de política general la última semana de dicho mes, aunque ha señalado que "hasta que no haya una seguridad jurídica para celebrar un pleno lo mejor es desconvocarlo".

Los plenos que se suspendieron la semana pasada por discrepancias entre JxCat y ERC sobre la suspensión de los diputados encausados por el juez Pablo Llarena se reanudarán los días 10 y 11 de octubre.

Por otro lado, la portavoz de los comunes ha pedido a los miembros del Govern que "no dejen ninguna silla vacía", ya que "no es una buena estrategia para establecer una relación de tú a tú", en referencia a la negativa del vicepresidente catalán, Pere Aragonès, a acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).