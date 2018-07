Las autoridades de Malasia no descartan la participación de terceros en la desapacición del avión

El informe presentado hoy por las autoridades de Malasia no descarta la participación de terceros en la desaparición del Boeing MH370 de Malaysia Airlines con 239 personas a bordo el 8 de marzo de 2014. "No podemos excluir la participación de una tercera parte", declaró el jefe de la investigación oficial, el malasio Kok Soo Chon, en rueda de prensa. El vuelo MH370 se dirigía a Pekín y se cree que, tras cambiar de rumbo, acabó por estrellarse en el sur del océano Índico. El texto, donde el gobierno prometió incluir todas las informaciones recabadas, "amplía la información previamente publicada e incluye análisis, hallazgos, conclusiones y recomendaciones de seguridad", a pesar de que aún permanecen en paradero desconocido las dos cajas negras y el fuselaje del aparato.

Kok ha asegurado que "este no es el informe final, es solo un informe", y ha añadido que además es un informe respaldado por ocho países, los que han colaborado en su elaboración, entre ellos Malasia. "No hemos encontrado el fuselaje. No hemos encontrado víctimas. ¿Cómo puede ser el informe final?", ha manifestado el jefe de la investigación.

En mayo, la compañía estadounidense Ocean Infinity concluyó con el rastreo de 112.000 kilómetros cuadrados del Océano Índico sin poder localizar los restos del aparato. Esta búsqueda se situó al norte de los 120.000 kilómetros cuadrados donde tuvo lugar la operación inicial que asumieron Australia, Malasia y China, con un coste de más de 151 millones de dólares, y que fue suspendida a principios de 2017.

El MH370 desapareció de los radares el 8 de marzo de 2014 unos 40 minutos más tarde de su despegue en Kuala Lumpur rumbo a Pekín, después de que alguien apagara los sistemas de comunicación e hiciera virar el aparato, según la investigación oficial. Hasta el momento, se han recuperado 27 piezas en playas de Reunión, Mozambique, Mauricio, Sudáfrica y la isla Pemba (Zanzíbar), fragmentos que fueron arrastrados por las corrientes del Índico, lo que concordaba con la hipótesis oficial del siniestro. De estos, los expertos confirmaron que tres fragmentos de ala encontrados en Reunión, Mauricio y Pemba pertenecen al MH370, otras siete piezas -incluidas partes del interior de la cabina- lo son "casi con seguridad" y ocho más lo son "con alta probabilidad". No obstante, permanece como incógnita el paradero de la parte principal del fuselaje