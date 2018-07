Las altas temperaturas en Reino Unido provocan que un hombre se quede atrapado en el asfalto

No es habitual encontrarnos con altas temperaturas en Reino Unido, pero hace unos días llegaron sin avisar y para quedarse. Tanto es así, que un joven de 24 años sufrió las consecuencias del clima al quedar atrapado en el asfalto, los hechos ocurrieron en Heaton (Newcastle).

Today we had an incident in Heaton, young man stepped on some tarmac and lost his footing The tarmac had become so soft during the current heatwave that it melted. He stayed calm & called 999 Thankfully he didn’t break his ankle he was wearing his granddads @drmartens!#StaySafe pic.twitter.com/D77PdsC9wG