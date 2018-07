JxCat pide a ERC clarificar si apoya a procesados o "blanquea al PSC del 155"

(Actualiza la JJ3018 con más declaraciones de JxCat sobre su crisis con ERC)

JxCat ha instado hoy a ERC a aclarar si el grupo republicano y el presidente del Parlament, Roger Torrent, defienden "la dignidad de los diputados" procesados, entre ellos el expresident Carles Puigdemont, o quieren "blanquear al PSC del 155".

Así se han expresado en rueda de prensa en el Parlament el portavoz del JxCat, Albert Batet, y los adjuntos Eduard Pujol y Gemma Geis, quienes han valorado el choque con ERC por la negativa de Torrent a dar un trato diferenciado a Puigdemont con respecto a los otros diputados presos (Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull) en la aplicación de las suspensiones decretadas por el juez Pablo Llarena.

Fuentes de JxCat han lamentado la "paradoja" de ERC de "querer suspender obsesivamente" a Puigdemont como diputado pese a que "la mayoría absoluta del Parlament, con los votos de ERC incluidos, votó investirlo cuando fuese posible".

La "crisis" vivida hoy en el Parlament, alegan desde JxCat, se ha producido cuando Torrent "ha ignorado el acuerdo" alcanzado por JxCat y ERC "al máximo nivel" para sustituir temporalmente a los cinco diputados suspendidos en prisión pero no a Puigdemont, un pacto que sin embargo niegan los republicanos.

Después de que el presidente del grupo parlamentario de ERC, Sergi Sabrià, haya acusado a JxCat de "mentir de manera descarada" al hablar de acuerdo roto por Torrent, uno de los portavoces de JxCat, visiblemente irritado, ha comentado en conversación informal con los periodistas que tiene la "conciencia muy tranquila" porque considera que no ha "mentido".

Batet ha explicado que, si bien están de acuerdo en sustituir a los presos para este pleno por otros diputados presentes, ha dejado claro que "nunca" aceptarán la sustitución de Puigdemont. "Para nosotros es una línea roja", ha subrayado.

Por su parte, Pujol ha denunciado que Torrent se ha "saltado un acuerdo" que, según su versión, tenían con ERC -algo que Esquerra desmiente-, y le ha reprochado que haya "dado prioridad a un pacto con el PSC", grupo que sí ha apoyado la propuesta del presidente de la Cámara para aplicar una sustitución temporal para todos los procesados, incluido Puigdemont.

"Pedimos a ERC que aclare cuál es la posición de Torrent: o se defiende la dignidad de los diputados o se blanquea el Partido Socialista del 155, o una cosa o la otra", ha añadido Pujol.

Por su parte, Batet ha insistido que había un "acuerdo verbal" con ERC que no se ha trasladado a la Mesa, en la que sin embargo el voto diferenciado no ha sido solo con Esquerra, sino que ha habido división en JxCat.

Batet ha dicho que esa división entre los dos miembros de JxCat en la Mesa, Josep Costa y Eusebi Campdepadrós, ha sido acordada entre ellos como una forma de "expresar" la posición del grupo contraria a la propuesta de Torrent, que además permitía provocar un empate.

En todo caso, Batet ha remarcado que el desacuerdo en el bloque soberanista "es un tema estrictamente de Mesa", por lo que no afecta al Govern que comparten los dos grupos y que está presidido por Quim Torra.

En cuanto a si los diputados suspendidos por el juez del Supremo Pablo Llarena dejarán de cobrar sus nóminas, el portavoz ha afirmado que quienes gestionan esos trámites harán "lo que tengan que hacer", pero ha puntualizado que los procesados "no quieren cobrar un dinero que tengan que devolver" y tampoco desean "generar problemas".

No obstante, Gemma Geis ha indicado que, a su juicio, los procesados no están "suspendidos", porque no ha habido un acuerdo en el Parlament en este sentido.