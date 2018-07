JxCat busca acotar al próximo pleno relevo temporal de diputados suspendidos

La sustitución temporal de los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo ha abierto un debate interno en las filas del independentismo, en el que JxCat exige que la solución que adopte la Mesa del Parlament solo se aplique "de manera excepcional" durante el pleno de los próximos dos días.

La Mesa ha aplazado hasta mañana por la mañana su decisión sobre cómo debe aplicar la resolución judicial que suspende a seis diputados -de JxCat y ERC-, si bien los grupos ya disponen del informe de los letrados de la cámara, que plantea que deleguen su voto y sus funciones a otros diputados "por sustitución temporal".

Esta solución, según las diversas fuentes parlamentarias consultadas, cuenta con el visto bueno de ERC, el PSC y los comunes, el rechazo de Ciudadanos, el PPC y -por motivos distintos- la CUP, mientras que en JxCat ha habido un intenso debate al respecto.

Fuentes de JxCat han recalcado que el grupo no pedirá a ninguno de sus diputados suspendidos por el Supremo -Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull- que renuncie a su acta, porque no cree que sea de aplicación esta suspensión.

"En todo caso, sí pediremos que la decisión que se adopte en la Mesa se aplique solo de manera excepcional los dos días de pleno que quedan" antes del parón veraniego, es decir, el 18 y el 19 de julio, han añadido desde JxCat.

Según el grupo que lidera Puigdemont, "el contexto judicial no está cerrado y puede hacer variar muchas cosas", ya que de entrada los diputados suspendidos han "recurrido" la decisión del juez Pablo Llarena y han pedido la "libertad provisional", mientras que "la justicia alemana ha evidenciado que no hay causa de rebelión, ni sedición, ni violencia".

Según fuentes parlamentarias, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha recalcado en la reunión de esta mañana de la Mesa que esta cuestión debe quedar zanjada en la reunión de mañana a las 9 de la mañana, antes del inicio del pleno, o bien, en caso de no llegarse a un acuerdo, suspendería la sesión justo antes de que haya una votación, que en este caso ya sería por la tarde, con el debate sobre la convalidación de un decreto ley sobre finanzas públicas.

Torrent ha apostado por un acuerdo que cumpla tres premisas: que ninguno de los diputados suspendidos por el Supremo tenga que renunciar a su acta, que no se modifiquen las mayorías parlamentarias y que los acuerdos que tome el pleno sean efectivos.

La portavoz de ERC en el Parlament, Anna Caula, ha argumentado que el hecho de que estos diputados puedan delegar el voto y sus funciones no representa ningún fraude de ley, "al contrario, quien puede cometer fraude de ley es el que está tratando de alterar las mayorías democráticas que hay en el Parlament".

En cambio, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha pedido a la Mesa que "garantice" que se cumpla la resolución del Supremo que suspende a los diputados procesados por rebelión y ha advertido de que presentarán un recurso de amparo si no lo hace.

"Las resoluciones judiciales se tienen que cumplir. Lo que no puede ser es que no cumplamos una resolución judicial porque al independentismo no le vaya bien", ha dicho Arrimadas.

Asimismo, el diputado del PPC en el Parlament Alejandro Fernández ha alertado de que permitir el voto delegado de los diputados suspendidos sería un "fraude de ley" y se ha mostrado partidario de que "renuncien" a su escaño para que puedan ser sustituidos.

El secretario segundo de la Mesa del Parlament, el socialista David Pérez, ha asegurado que su grupo espera que la Mesa cumpla la resolución del Supremo y "suspenda y sustituya" temporalmente a los diputados procesados, y que, si no hay un acuerdo sobre esta cuestión, se suspenda el pleno de mañana.

La portavoz parlamentaria de Catalunya En Comú-Podem, Elisenda Alamany, ha dicho que cualquier solución sobre la suspensión de los diputados procesados no debe "vulnerar" las mayorías del Parlament y no debe ser "simbólica" o provocar "males mayores a esta cámara".

Por su parte, el diputado de la CUP Vidal Aragonés ha afirmado que, "más allá de lo que decida la Mesa, hay que garantizar los derechos políticos a todos los diputados, que son 135, y ante esto no hay atajos, no hace falta hacer sustituciones, sino reconocer sus derechos políticos no aceptando lo que ha decido el juez Llarena".

Mientras tanto, tras su acto de presentación de ayer en el Ateneu Barcelonès, la Crida Nacional per la República, nuevo movimiento independentista impulsado por Carles Puigdemont, ha seguido recabando adhesiones, que ya se aproximan a las 24.000, si bien ERC, a través del propio Torrent, ha seguido marcando distancias.