Iceta considera "un insulto" que S. Santamaría hable de apartheid en Cataluña

DEBATE CATALUÑA

Barcelona, 10 jul (EFE).- El líder del PSC, Miquel Iceta, ha considerado hoy que es "un insulto" que la aspirante a presidir el PP, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, sostenga que en Cataluña se practica el apartheid con quienes no son independentistas.,"Hay división, sí; hay posiciones muy enfrentadas, sí; tenemos elementos que dificultan el debate, sin duda. Pero no hay ningún tipo de apartheid, no existe la negación de derechos a una parte de la sociedad", ha asegurado Iceta en u