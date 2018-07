Un iceberg gigante amenaza con destruir un pueblo de Groenlandia

Las autoridades de la localidad de Innarsuit, en el oeste de Groenlandia, han evacuado a varias decenas de personas cuyas casas están amenazadas por un iceberg que se aproximó a la costa en las últimas horas. El gran bloque de hielo, según han calculado los expertos en la materia, pesa 11 millones de toneladas. Esta gran masa se desplazó hacia el norte, cerca del puerto de la población, y las autoridades esperan que el viento del sur que sopla en la zona aleje el iceberg de la aldea, de un centenar y medio de habitantes, informó la agencia local KNR.

Se ha establecido un perímetro de seguridad y a la zona se ha desplazado el buque de la Armada danesa 'Knud Rasmussen'. "Debemos estar en el área y estar preparados por si sucede lo peor", declaró Jakob Rousøe, jefe de la Unidad de Operaciones del Comando Ártico, según KNR. Rousøe agregó que el avión 'Challengerfly' del Comando Ártico, perteneciente al Ejército danés, también se ha desplazado al área para evaluar el tamaño del iceberg.

Our @CopernicusEMS #RapidMappingTeam has been activated by @DEMA_eng (Denmark’s Emergency Management Agency)

Huge iceberg threatens tiny Greenland village

Residents of Innaarsuit fear the 100-metre high berg will break up and cause a tsunami

Follow https://t.co/N9Bg8b20VW pic.twitter.com/0H28HYirM5