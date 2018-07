Garrido niega ser neutral a cambio de ser cabeza de lista en autonómicas

El presidente madrileño, Ángel Garrido, ha negado hoy que su postura neutral ante los dos candidatos a presidir el PP -Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado- se deba a que alguno de ellos le haya prometido ser cabeza de lista a las autonómicas de 2019. "Ni me lo han prometido, ni dejaría que lo hicieran".

Así lo ha dicho en una entrevista en La Noche en 24 horas de TVE, donde ha recalcado que una vez que la candidata por la que él había apostado -María Dolores de Cospedal- quedó fuera de la carrera de las primarias, ahora él quiere escuchar a ambos candidatos para conocer sus propuestas antes de decantarse por uno u otro.

Y ha negado que Sáenz de Santamaría o Casado le hayan pedido que sea neutral a cambio de colocarle como candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid el próximo año, algo que, ha asegurado, él no permitiría.

"El candidato deber ser quien pueda ganar las elecciones en ese momento, ni Ángel Garrido ni nadie. Hay que estar sometido al interés del partido, debe ser candidato quien tenga mejor proyección y más posibilidades", ha asegurado.

Una vez que Cospedal no pasó el corte -"yo aposté por ella, no me arrepiento", ha admitido-, ahora el PP tiene "dos formidables candidatos" que cuentan con dos semanas para poder exponer sus propuestas y también para hablar entre ellos "y tomar las decisiones oportunas".

"No creo que haya grandes diferencias" entre los principios de ambos candidatos, ha apuntado. "Los dos son candidatos nuestros, no de Aznar, ni de Rajoy, ni de Esperanza Aguirre, ni de Alberto Ruiz-Gallardón. Son nuestros", ha defendido.

No ha querido opinar sobre si deberían acordar una lista de unidad, porque cree que han de ser ellos quienes tomen o no esa decisión, pero ha considerado que aún hay tiempo para que analicen la situación y hablen entre ellos. "Son dos grandes candidatos, cualquiera de ellos sería un estupendo presidente", ha zanjado.

Respecto al modelo de primarias, ha reconocido que a él le gustaría que fueran los afiliados los que votasen en las dos vueltas, y no solo en la primera, dejando la decisión última a compromisarios.

Pero ha señalado que los estatutos del partido así lo deciden, y por tanto confía en que los compromisarios hagan "lo que honestamente crean más oportuno, que voten a quien crean que va a llevar mejor el partido", y que no voten en bloque en función del territorio al que represente, porque cada uno de ellos votará de forma secreta.

Lo que no cree es que este proceso deje entrever falta de unión en el partido. "Son primarias, tiene que haber debate, propuestas diferentes, y puede haber algún rifirrafe, pero no va a tener más transcendencia. El día después de la votación, todos iremos como un solo hombre o una sola mujer detrás de la persona que sea elegida", ha insistido.

Y ha reiterado que el partido tiene que contar "con todos" y seguir buscando el voto de centro derecha, dando cabida a todo el mundo en ese espectro, porque cuando el PP ha buscado el apoyo de la mayoría social de centro moderada, es cuando ha obtenido los grandes resultados en las urnas. "Y creo que ambos lo saben".