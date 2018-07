Elon Musk ya está en Tailandia para ayudar a las labores de rescate

El fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, ha publicado un tweet en redes sociales en el que confirma que ya se encuentra en Tailandia. En su tweet, Musk ha compartido dos fotos del la entrada de la cueva en la que se encuentran atrapadas aún cinco personas. El magnate estadounidense también ha confirmado que dejará en Tailandia el minisubmarino que ha creado para ayudar a realizar rescates peligrosos, como este.

En su tweet, Musk dice: "Acabo de llegar de la cueva 3. El minisubmarino está listo si se necesita. Está hecho de partes de cohete y llamado Wild Boar por el equipo de fútbol de los niños. Lo dejaré aquí por si puede ser útil en un futuro. Tailandia es tan bonita"

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT