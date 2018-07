Dos 'machos alpha' en Helsinki

Finlandia no es un país miembro de la OTAN. Comparte frontera con Rusia. Y menuda frontera: más de 1300 kilómetros. Finaldia mantiene buenas relaciones diplomáticas con Estados Unidos por lo que se ve obligada a jugar un papel equidistante entre las dos superpotencias. Finlandia está en medio. Y precisamente allí en la capital, en Helsinki, se van a reunir mañana Donald Trump y Vladimir Putin.

Es sonido de hace una hora en la capital finlandesa, donde decenas de personas con banderas palestinas y pancartas con el mensaje "Make Human Rights Great Again" protestan la llegada de los presidentes. Es su primera cumbre conjunta, con el presidente finlandés Sauli Niinisto ejerciendo de anfitrión.

Trump le va a preguntar sobre Siria, Crimea (y como) no los hackeos...

"Sé que me vais a preguntar por las injerencias. Voy a sacar el tema. No creo que diga "Yo lo hice. ¡Ay! ¡Me has pillado! Pero nunca sabes lo que va a pasar ¿no?" ha dicho Donald Trump a menos de 24 horas de su llegada a Finlandia.

Según los expertos, el interés de Putin es debilitar la alianza entre Estados Unidos y Europa, acercarse a Trump y que le aclare en qué va a quedar la jugada del fiscal especial estadounidense Robert Mueller, que esta semana ha imputado a nada menos que doce espías rusos por haber hackeado presuntamente al Partido Demócrata de Hillary Clinton en las primarias de 2016.

Trump se despide hoy de Reino Unido donde se ha reunido con Theresa May. Y se despide jugando al golf en Escocia. En uno de sus lujosos complejos.