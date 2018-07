Los doce niños y su entrenador ya han sido rescatados de la cueva

14.47h. Los tres primeros rescatados del día ya han llegado al hospital, según ha informado personal del hospital a la CNN.

14.25h. La Marina tailandesa confirma que las trece personas que se quedaron atrapadas ya han salido de la cueva. "No sabemos si es un milagro, ciencia, o qué. Los trece Wild Boars (nombre del equipo de fútbol al que pertenecían) están ya fuera de la cueva", han dicho en una publicación en Facebook.

14.11h. La Casa Real ha querido celebrar el rescate de todos los atrapados en la cueva. También ha querido agradecer al buzo español que ha participado en la misión de rescate.

¡Ya están todos los niños y su entrenador sanos y salvos! Todos hemos estado pendientes, minuto a minuto, de su rescate en #ChiangRai Enhorabuena a sus familias y a todos los que han colaborado en este increíble rescate #ThaiCaveRescue #ThaiRescueMission @MFAThai — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 10 de julio de 2018

Nuestra admiración y reconocimiento al buzo español Fernando Raigal, que ha trabajado sin descanso en un rescate memorable. También nuestro recuerdo para Sanan Gunan, voluntario fallecido en los trabajos. #ThaiCaveRescue #ThaiRescueMission @MFAThai — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 10 de julio de 2018

14.01h. A pesar de haber rescatado a todos los niños y a su entrenador, aún quedan por salir de la gruta el médico y los tres buzos que entraron para socorrer a los niños cuando los encontraron.

13.51h. El ejército naval tailandés confirma el rescate de los doce niños y de su entrenador. Solo quedan el médico y los tres buzos que entraron a la cueva.

13.45h. CBS informa que el último niño que quedaba y el entrenador ya han sido rescatados.

NEW: All twelve boys and their soccer coach are out of the cave in Thailand that they were trapped in for more than two weeks https://t.co/5IYDNrnXiW pic.twitter.com/M87hsfFGyU — CBS News (@CBSNews) 10 de julio de 2018

13.37h. La corresponsal de Sky News en Asia informa de la llegada de la primera ambulancia al hospital.

First ambulance arrives at Chiang Rai hospital. 11 boys have now been rescued from cave. 1 plus coach remain as well as navy seals and DR pic.twitter.com/A6c83Doc5Z — Siobhan Robbins Sky (@SiobhanRobbins) 10 de julio de 2018

13.25h. Periodistas en Tailandia informan de la salida de dos ambulancias más hacia el hospital.

12.49h. El Primer Ministro tailandés ha respondido a los comentarios que decían que habían drogrado a los niños para poder sacarles de la cueva. El Primer Ministro ha negado que se les diesen anestésicos y ha confirmado que se les ha dado medicación contra la ansiedad "para que no se pusiesen muy nerviosos y entrasen en pánico".

Thai PM says the boys have been given anti-anxiety medication for the journey out the cave - the same medication he takes to help him relax when he shoots guns. https://t.co/97o7Sk3Omd — Jacob Goldberg (@yayqe) 10 de julio de 2018

12.37h. El equipo de rescate no ha usado el minisubmarino de Elon Musk. Según ha dicho el jefe de la misión de rescate "a pesar de que el equipo es tecnológicamente sofisticado, no encaja con la misión".

12.21h. Acaba de salir de la gruta el undécimo niño, según informa CNN. Ya solo quedan un niño y el entrenador por salir.

JUST IN: An eleventh boy has been rescued from the Thai cave, according to an eyewitness who is part of the rescue operations. One boy and his coach remain inside.



Live updates: https://t.co/aaVAit8juR pic.twitter.com/Ml2Kt4YEEq — CNN (@CNN) 10 de julio de 2018

12.12h. Acaba de intervenir en 'Herrera en COPE' el corresponsal de COPE en Asia, Pablo Díez, dando la última hora de la situación en Tailandia. Ha confirmado la salida de dos niños que "ya han sido tratados por los médicos" se les han diagnosticado síntomas normales para su situación, como deshidratacion, hipersensibilidad a la luz, alguna infeccion y quizas nemonía. El equipo médico asegura que "se van a recuperar rapidamente". También ha informado que han pedido pollo frito y cerdo frito para comer en el hospital y que, aunque solo han podido ver a sus familiares a través de un cristal, "han recibido cartas para darles ánimo". En cuanto a la situación de la cueva, ha contado que "ya están saliendo todos, el monitor el último, y en una o dos horas habrán salido de la cueva".

11.57h. La Marina de Tailandia acaba de confirmar el rescate del noveno niño a las 4:06 pm, hora local (11:06 am en España).

11.40h. El décimo niño ya ha sido rescatado, según la CNN, citando a un miembro del equipo de rescate que se encuentra en la entrada de la cueva

11.37h. Los niños rescatados no podrán asistir a la final del mundial. A pesar de la invitación del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el ministro de Salud Pública ha informado que no podrán acudir, ya que deben permanecer un tiempo recuperándose.

11.21h. Según CNN, citando a un miembro de la Marina de Tailandia con contacto directo con la misión de rescate, ya ha salido de la cueva el noveno niño.

11.15h. Los cocineros anticipan que será el último día de rescate preparando lo que han llamado "la última comida para los buzos".

11.06h. La madre de uno de los niños rescatados se mostraba feliz al poder ver otra vez a su hijo. "Estoy muy feliz al ver que está bien y a salvo. Estoy sin palabras, quiero agradecer a todo el mundo que nos ha ayudado en el rescate. Quiero abrazarlo, le hecho mucho de menos".

10.50h. Se empiezan a escuchar los primeros rumores de la salida de la cueva del noveno niño. Según la corresponsal del periódico The Australian, se empiezan a escuchar informaciones, aún sin confirmar, de este hecho. Según The Associated Press se ha visto a una ambulancia abandonar la zona.

BREAKING: Ambulance seen leaving site of cave rescue effort in northern Thailand. — The Associated Press (@AP) 10 de julio de 2018

10.16h. Elon Musk ha compartido en Instagram un video desde dentro de la cueva.

Just got back from Cave 3 Una publicación compartida de Elon Musk (@elonmusk) el 9 Jul, 2018 a las 2:43 PDT

10.02h. Los médicos que atienden a los niños han confirmado que están bien y que aún no han podido estar con sus familiares, "solo les han podido ver a través de una ventana". También han afirmado que "tendrán que llevar gafas de sol durante, al menos, una semana".

09.33h. El jefe de la operación de rescate ha afirmado que confía que la operación de rescate de hoy se haga más rápido, o al menos tan rápido como la de ayer. En pocas horas podrían estar todos ya fuera.

09.16h. Elon Musk se encuentra ya en Tailandia. El fundador de Tesla y SpaceX ya ha llevado el minisubmarino que ha creado para ayudar a la misión de rescate. Puedes leer la noticia completa aquí.

09.02h. El jefe de la operación de rescate ha confirmado que los cuatro niños y su entrenador saldrán a la vez.

Last five trapped in Thai cave will be brought out together - rescue chief https://t.co/HR5iOSeCjJ pic.twitter.com/enaTY958Bo — Reuters Top News (@Reuters) 10 de julio de 2018

08.54h. Según han confirmado la Marina de Tailandia en Facebook, hoy no solo esperan sacar a los cuatros niños que quedan y a su entrenador, sino también a los tres buzos y al médico que se encuentran con ellos

08.43h. Las precipitaciones que desde la madrugada continúan sin cesar en la región son una de las principales preocupaciones de las autoridades, debido a que el agua filtrada por el monte puede volver a inundar las galerías y anular el drenaje efectuado. Equipos militares se encuentran en el exterior de la montaña con la tarea de bloquear la entrada de agua hacia los túneles subterráneos.

08.40h. Se espera que, al igual que en las dos anteriores jornadas, las tareas de salvamento sucedan de manera escalonada y tras la salida los rescatados sean trasladados en helicóptero al centro sanitario.

08.36h. Los ochos menores ya rescatados se encuentran en buen estado de salud y permanecen ingresados en el hospital de Chiang Rai, capital de la provincia homónima y donde se encuentra la cueva Tham Luang. Las autoridades sanitarias indicaron esta mañana que los chavales se encuentran recuperándose y fuera de peligro al sufrir sólo problemas leves de salud. Los chicos rescatados aún no han podido tener contacto directo con sus familiares, quienes han tenido que verlos a través de un cristal para prevenir que les pudieran contagiar alguna enfermedad debido al débil sistema inmunológico de los chavales.

08.34h. La primera y segunda misión, realizadas el domingo y el lunes, fueron un éxito al lograr sacar con vida a ocho de los niños atrapados desde hace más de dos semanas en la gruta, a 4 kilómetros de profundidad.

08.32h. Las labores de salvamento se retoman tras una pausa de 10 horas destinada a reponer el material utilizado en la evacuación y evaluar las condiciones en la caverna. La misión final tendrá lugar entre una jornada de fuertes lluvias que supondrán un "mayor reto" a pesar de que los niveles de aguas que inundan parte de la cueva permanecen similares a anteriores jornadas.

08.30h. Un equipo de buzos retomó hoy la tercera misión destinada a rescatar a los últimos cuatro niños y un adulto atrapados en una cueva del norte de Tailandia desde el 23 de junio, tras evacuar a ocho escolares en anteriores operativos. El contingente internacional formado por 18 miembros se adentró esta mañana en la cavidad con el objetivo de regresar con las cinco víctimas, además de un doctor y tres marines que han estado acompañándolas.