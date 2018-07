Dimite el ministro británico para el "brexit", David Davis

El ministro británico para el "brexit" o salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), David Davis, ha dimitido de su cargo, ha informado hoy la agencia de noticias PA. Davis deja el Gobierno de la primera ministra, Theresa May, después de que el viernes los ministros acordaran un plan de futura relación con la UE que contempla la creación de un mercado común de bienes, lo que había sido criticado por los "tories" partidarios de un "brexit radical". Aunque Davis no ha hecho de momento ninguna declaración oficial, varios diputados "tories" del ala dura han alabado su decisión, entre ellos Peter Bone, que dijo en Twitter que "ha hecho lo correcto, una decisión valiente y de principios".

"Una noticia fantástica. Bien hecho David Davis por tener los principios y el coraje de dimitir. Me quito el sombrero. Tenemos que asegurarnos de que esto cambia ahora el curso del 'brexit", ha tuiteado a su vez la parlamentaria Andrea Jenkyns. La diputada laborista Seema Malhotra, miembro de la comisión del "brexit" en la Cámara de los Comunes, se ha preguntado por su parte si no podría haber ahora un "efecto dominó": "¿no sería concebible que May se fuera en unos días o semanas, que los 'tories' se sumieran en el caos y se convocaran unas elecciones generales?". ¡La dimisión de Davis, que accedió al cargo tras el triunfo del "brexit" en el referéndum del 23 de junio de 2016, se produce tras un fin de semana de conjeturas sobre la unidad del Gobierno después de que los diputados llegaran el viernes "in extremis" a un consenso sobre la futura relación bilateral!

La propuesta acordada en la residencia oficial campestre de Chequers (sur inglés), que aún debía ser estudiada por la UE, no satisfizo, aunque la aceptaron, a la poderosa minoría de ministros pro-"brexit" duro, debido a que conlleva una armonización normativa y aduanera con el bloque comunitario. La nueva relación bilateral se aplicaría al término del periodo de transición de 21 meses posterior a la salida del Reino Unido de la UE, prevista para el 29 de marzo de 2019. En el grupo de unos siete ministros partidarios de un "brexit" duro o ruptura total con la UE figuran, además de Davis, el titular de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, y el de Medioambiente, Michael Gove, cuyos cargos quedan ahora en entredicho.

La marcha de Davis es un duro golpe para Theresa May, que pierde a su negociador del "brexit" con Bruselas y a una figura clave para mantener el equilibrio dentro de su Ejecutivo. La primera ministra se disponía a comparecer este lunes ante el grupo parlamentario conservador para convencerle del nuevo plan de relación británico-comunitaria, después de que durante el fin de semana varios miembros del Gobierno, entre ellos Gove, hubieran salido a defenderlo.

El sustituto de Davis será Dominic Raab, hasta ahora secretario de Estado en diferentes ministerios