CyL ve un desprecio que ministra Ribera se reúna antes con delegada gobierno

La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha calificado hoy "de desprecio y falta de lealtad" que la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, se haya reunido antes "con la comisaria política" de la comunidad, la delegada del Gobierno Virginia Barcones, cuando ella estaba "pidiendo a gritos" que le recibiera.

"Para ella sí tiene tiempo, pero no para Castilla y León", ha afirmado Del Olmo en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha reprochado a Ribera que no le haya recibido a pesar de haberlo pedido, ya que "el problema de las cuencas mineras no puede esperar".

La consejera de Economía y Hacienda ha sostenido que la ministra "sigue en la misma línea" en cuanto a la respuesta a las peticiones que se le hacen desde la comunidad, ya que hace muy poco tiempo que ha recibido el agradecimiento por las felicitaciones que le cursó cuando fue designada para ese Ministerio.

Hoy mismo está previsto que la ministra presida la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a la que "por error" no ha sido convocada la consejera de Economía de Castilla y León, aunque sí la de Fomento y Medio Ambiente, y aunque le han pedido disculpas, según ha explicado, al final no ha sido convocada, si bien ha asistido el director general de energía y minas de la Comunidad, Ricardo González.

Del Olmo ha explicado que en el orden del día había diecisiete puntos de medio ambiente y uno de energía aunque ha defendido que la ministra debe convocar también a los consejeros en materia de energía ya que son muchos los años los que llevan preocupándose por el futuro del carbón y la transición energética.

También se ha referido a las declaraciones que hizo la delegada del Gobierno tras reunirse con la ministra que ha calificado de "osadas y atrevidas", ya que no tenía toda la información al respecto.

En concreto ha hablado de las declaraciones de Barcones sobre que no hubiera nadie del Gobierno central en la reunión celebrada esta semana del Comité de Seguimiento del Plan Dinamización Económica de los Municipios Mineros.

La consejera ha recordado que se invitó al anterior gobierno a participar en la misma, sin lograrlo, y lo mismo se ha hecho con el actual, al que se le ha trasladado que deberían designar a una persona "para que asistiera y colaborara económicamente en ese plan".