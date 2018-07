Cunillera ofrece a Torra colaboración pese al desacuerdo en autodeterminación

La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ha ofrecido hoy al presidente de la Generalitat, Quim Torra, colaboración en asuntos sectoriales pese al desacuerdo en la demanda de autodeterminación, y le ha expresado su deseo de que el Govern participe en espacios multilaterales.

Torra y Cunillera han mantenido la primera reunión entre ambos, de poco más de una hora de duración, en el Palau de la Generalitat, dos semanas después del encuentro que el presidente catalán tuvo con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, en Moncloa.

En la rueda de prensa posterior, Cunillera ha expresado que le ha transmitido a Torra la voluntad de "colaborar, dialogar y llegar a acuerdos y pactos" con el Govern.

Ha admitido que hay un "desacuerdo evidente" en la demanda del derecho a la autodeterminación, porque "no está contemplado en la Constitución de España ni de ninguna otra parte", pero esto no quiere decir, ha añadido, que "no nos podamos poner de acuerdo en otras cosas".

Cunillera ha insistido en que "hablar siempre es bueno y no puede hacer daño a nadie", por lo que ha dicho que le gustaría que los consellers estuvieran en las reuniones multilaterales, además de los contactos y reuniones bilaterales que ya se están produciendo entre miembros del Gobierno central y el catalán.