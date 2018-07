La Europol lanza un álbum de cromos de los fugitivos más buscados

La Europol ha lanzado en su página web lo que ha llamado 'Europe's Most Wanted Cup' (Copa de los Más Buscados de Europa). Esta campaña, que se va a desarrollar en redes sociales, tiene la intención de dar a conocer las caras de los 25 fugitivos más buscados a nivel europeo, para así tener la oportunidad de que alguien pueda dar una "pista crucial para localizar y arrestar" a estos criminales. Y, aprovechando que el mundial está a punto de terminar, han decidido darle un estilismo similar al de un álbum de cromos de fútbol.

Time to blow the final whistle on Europe’s #MostWanted fugitives ��⚽!

25 #EU #MostWanted fugitives on the run �� have been playing this match for too long. Help police blow the final whistle! Get the codes, unlock their cards & complete the album ��https://t.co/HewF1zif6R pic.twitter.com/W85p7708WE