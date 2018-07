El centro de Madrid se cierra a los vehículos más contaminantes en noviembre

Los coches y motos más contaminantes, es decir los diésel anteriores a 2006 y gasolina de antes de 2000, que carecen de distintivo ambiental, no podrán acceder al centro de Madrid desde noviembre, ya que no podrán estacionar en los aparcamientos como sí harán los vehículos con etiquetas B y C.

Esta es una de las medidas de Madrid Central, un espacio de 472 hectáreas -el doble que las cuatro áreas de prioridad residencial actuales- por la que sólo podrán circular los residentes y sus invitados (un máximo de 20 al mes), el transporte público, servicios sanitarios, vehículos industriales, de reparto con permiso y vehículos con etiqueta cero emisiones.

El Consistorio calcula que la implementación de Madrid Central permitirá reducir en un 40 % las emisiones contaminantes por dióxido de nitrógeno y eliminará tráfico de paso, con un 37 % de kilómetros recorridos menos, además de materializar la apuesta por una movilidad sostenible con protagonismo del transporte público, la bicicleta y el peatón.

Los vehículos con distintivos B y C podrán acceder únicamente para aparcar en los aparcamientos públicos, mientras que por el momento está en "discusión" la capacidad de acceso de los coches con distintivo ECO, que según el borrador de Madrid Central pueden entrar y aparcar en el estacionamiento regulado, pero que depende de la redacción final de la nueva ordenanza de movilidad.

Además, a partir de 2020 no podrán acceder a Madrid Central los invitados, dueños de garaje, vehículos ligeros de reparto o carsharing sin distintivo ambiental, una restricción que llegará también a las personas con movilidad reducida en 2025, salvo que los vehículos estén adaptados.

Los empadronados en Centro podrán circular sin restricciones hasta 2025, cuando los coches sin distintivo se vetarán de forma definitiva, a excepción de los históricos.

El Ayuntamiento de Madrid espera fomentar la renovación de la flota con estas restricciones y calcula que carecen de distintivo el 13,41 % de los turismos, el 6,55 % de las motocicletas, el 18,74 % de las furgonetas y el 19,1 % de los camiones pesados que acceden a la M30.

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad de la capital, Inés Sabanés, el concejal presidente del distrito de Centro, Jorge García Castaño y el edil socialista Chema Dávila han presentado hoy la implementación de Madrid Central, que entrará en vigor en noviembre y en la que durante "mínimo dos meses" se darán avisos por las infracciones, pero no se multará.