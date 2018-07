Casado atribuye al Gobierno de Rajoy los buenos datos del paro

El líder del PP, Pablo Casado, ha atribuido hoy al Gobierno de Mariano Rajoy los buenos datos sobre la reducción del número de parados y ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que no deshaga las reformas que han permitido avanzar en ese camino, incluida la de tener unas "cuentas saneadas".

Casado, en rueda de prensa en Barcelona tras la primera reunión del nuevo Comité Ejecutivo Nacional del PP, se ha referido a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de hoy, que señala que el número de desempleados disminuyó en 306.000 personas entre abril y junio y que la tasa de desempleo se situó en el 15,28 % de la población activa, cifras no vistas en casi diez años.

Unas cifras que, a su juicio, son motivo para reivindicar lo que ha hecho su partido en el Gobierno y un "aviso" para que el Ejecutivo socialista "no deshaga" las reformas del PP, que han permitido también que -ha incidido- el número de ocupados aumente en 469.900 personas durante el segundo trimestre del año.

Respecto a la nueva senda de estabilidad presupuestaria que se debate mañana en el Congreso y, si se aprueba, el lunes en el Senado, Casado ha indicado que, si hay que cumplir los objetivos de déficit, es porque "es bueno".

"Ya no vamos a volver a decir que tenemos que cumplir el déficit porque lo pide Bruselas o vamos a amortizar deuda; lo decimos porque es bueno", ha insistido y ha indicado que "no es cierto" que el Gobierno haya pactado con Bruselas una relajación de la senda de déficit, porque "eso no se hace hasta a octubre". "No engañemos a los españoles", ha aseverado.

También ha puesto el acento en pedir al PSOE que "de una vez" se siente a hablar del cambio del modelo de financiación autonómica y que "ponga a trabajar" a los presidentes autonómicos socialistas para poder acordar una reforma a nivel institucional.