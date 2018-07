Cardi B se retira de la gira de Bruno Mars. ¿Cómo le habrá sentado al artista? 

"Pensé que después de dar a luz a mi hija, las seis semanas serían tiempo suficiente para recuperarme mental y físicamente", "También pensé que podría llevarla conmigo de gira, pero creo que subestimé todo esto de mamá”, escribió la artista de 25 años nacida en el Bronx.

También explicaba que “no solo no estoy lista físicamente, sino que no estoy lista para dejar a mi bebé ya que los médicos me explicaron que no es saludable para ella estar en la carretera. Espero que entiendan que esta decisión ha sido la más difícil de tomar, pero tengo que hacer lo mejor para mí y para mi bebé”.

El pasado mes de febrero, Bruno Mars y Cardi B. anunciaron que la rapera se uniría a la última etapa de la gira ‘24K Magic Tour’ pero, finalmente ha decidido no hacerlo: “A partir de hoy, he decidido que no me uniré a Bruno en una gira este otoño”, ha anunciado Cardi B. en sus redes. La artista lo tiene muy claro y sus motivos son más que comprensibles. Sus planes han cambiado tras su recién estrenada maternidad: “Subestime eso de ser mamá”. La estrella ha dado a luz a su primer hijo este mes de julio junto con su marido el rapero Migos Offset.

Sorry guys ,Thank you @BrunoMars for being so supportive and understanding .Your the best ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/ds9HE61i9j — iamcardib (@iamcardib) 27 de julio de 2018

Podríamos preguntarnos qué tal le ha sentado esta situación al cantante Bruno Mars. Pero es evidente que el artista no podía más que mostrar su apoyo, y así lo ha hecho a través de sus redes sociales: “Lo más importante es tu salud y la de tu familia. Sé que los fans lo entenderán. Yo estoy haciendo lo correcto. También sé que compartiremos el escenario cuando sea el momento adecuado. Te queremos Cardi y tocaremos Bodak Yellow todas las noches en tu honor. Por favor, dale un abrazo a tu bebé, un abrazo de parte de todos los que estamos en la gira 24K Magic”.

@iamcardib �� Una publicación compartida de Bruno Mars (@brunomars) el 26 Jul, 2018 a las 6:13 PDT

Cardi B. no es la única que ha tomado esta decisión en el mundo de la música, Beyoncé hizo un paréntesis de un año en su carrera musical tras dar a luz a sus gemelos.