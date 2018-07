Batet abre la puerta a transferencias pero pide renuncia a la unilateralidad

DEBATE CATALUÑA

Barcelona, 23 jul (EFE).- La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha avanzado hoy que en la comisión bilateral Generalitat-Estado habrá que hablar de "transferencias y traspasos pendientes", pero ha advertido al Govern de que debe asumir que la vía de la unilateralidad "no lleva a ningún lado".,En declaraciones a TV3, Batet no ha especificado no obstante el ámbito al que afectarían estas transferencias y ha sostenido que quiere "oír las prioridades de la Generalit