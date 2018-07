El astronauta alemán Gerst toca en directo con Kraftwek desde la Estación Espacial Europea

“¡Buenas noches Kraftwerk! ¡Buenas noches Stuttgart!”. Así saludaba el astronauta alemán Alexander Gerst, en órbita, desde la Estación Espacial Internacional (ISS), al inicar la conexión con el concierto en directo del legendario grupo de música electrónica. La experiencia ha constatado que el futuro que lleva décadas adelantando la música de Kraftwerk ya está aquí.

Gerst, poco menos que un héroe nacional en Alemania, no se limitó a saludar. Sirviéndose de una tableta en conexión con los sintetizadores del concierto, participó en la ejecución de una de las piezas y puso banda sonora al primer concierto de música desde el espacio, a 400 kilómetros de la superficie de la Tierra y para los terrícolas. Gerst interpretó a dúo con el músico y cofundador de Kraftwerk Ralf Hütter parte de la célebre canción “Spacelab”, haciendo las delicias de los 7.500 espectadores, que no salían de su asombro puesto que la actuación no había sido anunciada. Fue toda una sorpresa.

Su conexión fue recogida en un vídeo de la ESA, que ya se ha convertido en el más exitoso con diferencia de todos los clips subidos hasta la fecha por la organización internacional.

“Soy una de las seis únicas personas que se encuentran actualmente en el espacio”, explicó Gerst al público boquiabierto del concierto, en el marco del Festival de Jazz al aire libre de Stuttgart. “La ISS es una 'Mensch-Maschine' (hombre-máquina), la máquina más compleja y valiosa que la humanidad ha construido jamás”, dijo en un breve discurso y en alusión al título de uno de los álbumes de los pioneros de la música electrónica, publicado en 1978 y que incluye la canción “Spacelab”.

Ese tema, que Gerst tocó junto a Kraftwerk, se compuso inspirado por el laboratorio de microgravedad transportado por el transbordador espacial en sus misiones al espacio y desarrollado en la década de los 70, por lo que supone una especie de banda sonora del trabajo espacial. “Aquí, en el laboratorio europeo Columbus, sucesor del Spacelab, la Agencia Espacial Europea (ESA) lleva a cabo investigaciones que mejorarán la vida diaria en la Tierra”, dijo el alemán de 42 años, originario de Künzelsau, a unos 100 kilómetros al norte de Stuttgart, y que lleva desde el pasado 6 de junio en el espacio en la que es ya su segunda misión.

My crew mate @AstroSerena looking into my muscles with an ultrasound probe, as part of the Myotones experiment. Trying to develop a quick way to determine the training & health state of a muscle. My part in this experiment is trying to be completely relaxed… �� #Horizons pic.twitter.com/GhuoqbhcrX