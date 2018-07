Arrimadas: Torra parece más el secretario de Puigdemont que el presidente

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha dicho hoy que el president, Quim Torra, "parece más el secretario del señor (Carles) Puigdemont que el presidente de la Generalitat", y ha asegurado que "el futuro de Cataluña no puede estar en manos de un fugado de la Justicia que vaga por el mundo".

El expresidente Puigdemont ha comparecido hoy en Bruselas (Bélgica) junto a Torra, así como con el resto de exconsellers huidos de la Justicia española y algunos nuevos consellers de la Generalitat, como Laura Borràs, Jordi Puigneró y Maria Àngels Chacón.

En declaraciones a los medios en una carpa informativa de Ciudadanos situada en la plaza España de Barcelona, Arrimadas ha considerado que "Puigdemont es el peor pasado de la política catalana".

"El futuro -ha agregado- lo tendremos que construir entre los que no hemos huido, no hemos fracturado a la sociedad y no hemos dejado tirados a nuestros compañeros huyendo por la puerta de atrás".

La también portavoz nacional del partido se ha referido, asimismo, a la investigación emprendida por la Audiencia Nacional sobre la antigua CDC y el PDeCAT -por delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales- en la trama del 3 %.

Ha dicho que "muchos en la cúpula (de este partido) se volvieron independentistas con la clara intención de tapar la corrupción", y ha afirmado que el PDeCAT, "por mucho que cambie de nombre, sigue siendo Convergència".

Así, ha instado a Puigdemont a que "en Bruselas o cualquier otra ciudad explique que su partido está imputado por corrupción".