Aragonès: El delito de rebelión en Europa "no pasa la prueba del algodón"

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha considerado hoy que el delito de rebelión que el Tribunal Supremo atribuye a los exconsellers encarcelados y al expresidente Carles Puigdemont "debe caer" porque en Europa "no pasa la prueba del algodón".

En rueda de prensa en la sede del Govern de la Generalitat en Madrid, Aragonès ha afirmado que el delito de rebelión que plantea el juez Llarena es una "construcción jurídica artificial que se ha hecho en la instrucción", que "no pasa la prueba del algodón de las jurisdicciones europeas".

El también responsable de Economía de la Generalitat ha insistido en que la acusación por rebelión "no pasó la prueba del algodón en la jurisdicción de Bélgica y ahora tampoco la del tribunal de Schleswig-Holstein".

Además, ha señalado que el Govern está "convencido" de que tampoco hay delito de malversación, "porque no hay pagos que se puedan acreditar y, si no hay pagos, no hay menoscabo de los fondos públicos".

El vicepresidente ha sostenido que no se puede considerar malversación "los gastos genéricos de la Generalitat de Cataluña".

Por tanto, a su juicio, "hoy ha quedado claro que la rebelión debe caer del procedimiento judicial" y ha recordado que es precisamente esta acusación la que tiene a los exconsellers en prisión preventiva y a otros huidos y permite al Supremo suspender sus derechos como diputados.

Por ello, el vicepresidente catalán ha exigido al juez Llarena que haga una "revisión" de la instrucción.

Sobre la extradición de Puigdemont, Aragonès ha comentado que no había tenido la oportunidad de hablar del asunto con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, con quien se ha reunido esta mañana, porque tuvo conocimiento de la decisión de la justicia alemana al término del encuentro.

El vicepresidente de la Generalitat también se ha referido al traslado de presos a cárceles catalanas y ha comentado que, "aunque están en casa, no están en libertad".

Por ello, Aragonès ha llamado a participar en la manifestación del sábado, en Barcelona, en defensa de los presos soberanistas y a la que acudirán miembros del Govern.