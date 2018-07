La AMI rechaza que se censure el uso de banderas en espacios públicos

La Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) ha rechazado hoy que se "censure" o se "restrinja" el uso de banderas y otros símbolos en espacios públicos, como consecuencia de una sentencia judicial, y apela a la libertad de expresión como "valor superior del Estado de derecho".

La AMI se refiere en un comunicado a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ha avalado que se retire la estelada que el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) instaló en una plaza, al considerar que supone la "ocupación" del espacio público con símbolos "partidistas".

En el comunicado, la AMI expresa "su más firme compromiso en la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas, y rechaza cualquier acto censura que pretenda impedir o restringir la libertad de expresión como valor superior del Estado de Derecho".

Recuerda, en este sentido, que "desde la ágora de las 'polis' (ciudades) griegas como espacios destinados al debate público" y hasta la actualidad, las plazas públicas "han sido espacios de debate de ideas y de reivindicaciones sociales".

En dichos espacios, añade la AMI, "los ciudadanos pueden ejercer sus derechos, tanto individuales como colectivos", como los de "asociación, reunión y manifestación" y ante ello, "los poderes públicos, sobre todo los locales, tienen deber de garantizar su ejercicio".

Según la AMI, "el espacio público es el ámbito de expresión del pluralismo y de las diferentes sensibilidades" por lo que las instituciones no tienen que eliminarlo mediante la "neutralización", sino que deben actuar con "la ponderación de los derechos fundamentales involucrados".

La AMI reprocha, por todo ello, que cuando se utilice una determinada simbología que no sea ilegal, pueda ser impedida o restringida "por parte de quien no la comparte", y recuerda que la neutralidad que deben mantener los poderes públicos debe traducirse "en la no injerencia en el ejercicio libre de los derechos de los ciudadanos".