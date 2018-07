Aliste se fía Marlaska cuando dice que no habrá acercamiento colectivo presos

El presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) en Castilla y León, Juan José Aliste, ha asegurado hoy en Salamanca que se fía del compromiso del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, con que no habrá un acercamiento colectivo de los presos de ETA al País Vasco.

Lo ha señalado en declaraciones a los periodistas tras participar en la concentración y minuto de silencio por el XXI aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco y en memoria de todas las víctimas del terrorismo, que ha tenido lugar en la Plaza Mayor.

El comandante Aliste, al que un atentado de ETA en 1995 le dejó postrado en una silla de ruedas, ha considerado que el aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco hay que recordarlo de una manera muy especial.

Asimismo ha sostenido que los gobiernos y las víctimas del terrorismo "nunca se han llevado bien" y que ellas lo que quieren es que "se cumplan las penas a las que han sido condenados los terroristas", en alusión al anunciado acercamiento de los presos de la banda terrorista ETA por parte el Ministerio del Interior.

"Parece que ciertos gobiernos intentan que esas penas ya han sido cumplidas suficientemente y que los van a acercar a su destino para luego ser excarcelados que es lo que nos tememos todos".

No obstante ha confesado que se fía, "no tenemos por qué no hacerlo" del compromiso del titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre que "no iba a haber un acercamiento colectivo de presos de ETA".

Aunque sin concretar, ha hecho hincapié en que las asociaciones de víctimas del terrorismo tendrán que mostrar de una manera o de otro el desacuerdo en el caso de que se produjeran esos acercamientos colectivos de presos etarras.

Se ha dirigido también a los periodistas, a quienes ha pedido que se imaginen qué es para "las víctimas que ahora colectivamente los trasladen al País Vasco y veamos todos los días homenajes a los asesinos de quince o veinte personas", algo sobre lo que "toda la sociedad debe estar en contra".

Por su parte, el secretario general de la Consejería de la Presidencia, José Manuel Herrero, que también ha participado en la concentración, ha calificado de "bueno" cualquier acción que se haga en recuerdo y memoria de lo que sido el terrorismo".

A las víctimas les ha dicho que no están solas, que están con ellas y sobre todo para "contribuir a que se desvele la realidad del terrorismo, las causas y, sobre todo, el daño y el dolor a mucha gente que todavía lo siguen sufriendo".

Finalmente, el alcalde de Salamanca y presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha mostrado "el apoyo, el cariño y la solidaridad" de la capital salmantina con las víctimas, que son "un elemento esencial de la formación de la sociedad democrática actual".

"Nada ni nadie debe patrimonializar, ni instrumentalizar lo que significan las víctimas del terrorismo para la sociedad de Salamanca, de Castilla y León y de España en su conjunto", ha añadido el regidor.

También ha insistido en el "compromiso" con las víctimas del terrorismo y en que es "fundamental" y se lo ha pedido al Gobierno de España que "no haya un acercamiento colectivo de los presos de ETA a las cárceles del País Vasco".

Ha reiterado que la banda terrorista ha salido derrotada por "la fortaleza de la sociedad democrática, del Estado de Derecho y de la España constitucional y democrática. La han derrotado los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, los tribunales de justicia y, en definitiva, entre todos".

Fernández Mañueco ha insistido en que quienes han cometido asesinatos o actos terroristas "deben cumplir todas las sentencias a las que se les haya condenado y las penas conforme marca la legislación vigente".