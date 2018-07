Modric

El centrocampista de Croacia fue nombrado MVP del torneo pese a perder la final: "Me dicen que no era penalti y que no era falta en el primer gol, pero no me gusta hablar del arbitraje. Orgullosos de cómo hemos jugado, salimos con la cabeza muy alta. Creo que merecimos más, pero no siempre gana el mejor. Hemos sentido este amor de todo el mundo"