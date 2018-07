Kane: "No queremos esperar otros 20 años, no estamos acabado"

El capitán inglés harry Kane aseguró que el partido por el tercer puesto, contra Bélgica, mostró que su selección aún tiene margen de mejora.

"Este partido ha demostrado que aún hay espacio para mejorar. No somos un artículo acabado. Podemos mejorar y hacerlo mejor. No queremos esperar otros 20 años para llegar a unas semifinales de un gran torneo. Tenemos que mejorar y hacerlo mejor y todo llegará", indicó a la conclusión del partido que su selección perdió por 0-2 contra Bélgica.

Kane, que encabeza la relación de goleadores con seis tantos, lamentó no haber marcado desde los octavos de final, contra Colombia. "Hicimos una buena fase de grupos, marcamos un montón de goles. Obviamente, estoy decepcionado por no marcar en estos últimos encuentros, pero a veces lo logras y otras no. Si gano (la Bota de Oro) estaré orgulloso de ello", añadió.