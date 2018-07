Hazard: "Puede que sea hora ya de cambiar de equipo; si me dejaran salir, sabéis mi destino preferido"

Eden Hazard, dejó entrever la posibilidad de cambiar de equipo la próxima temporada, "después de seis temporadas en el Chelsea".

El futbolista de 'los diablos rojos' elegido el mejor jugador del encuentro ante Inglaterra por el tercer y cuartos puesto, puntualizó que, no obstante, la decisión no era solo suya.

"Llevo seis años en el Chelsea y puede que sea hora ya de cambiar. Pero no es una decisión solo mía", indicó el jugador belga en San Petersburgo.

Eden Hazard: “After 6 wonderful years at Chelsea it might be time to discover something different. Certainly after this World Cup. I can decide if I want to stay or go, but Chelsea will make the final decision - if they want to let me go. You know my preferred destination.” #cfc pic.twitter.com/mtuZAXIv9A