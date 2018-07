Del Bosque da el visto bueno a Luis Enrique

Del Bosque ha estado en la localidad alicantina de La Nucía, donde se celebra un campus que lleva su nombre. En esta comparecencia ha dicho que "tenemos la suerte de contar en España con muy buenos entrenadores y Luis está entre ellos".

Vicente destacó que el nuevo seleccionador cuenta con "experiencia en un club grande" como el FC Barcelona y añadió que dirigir a la selección se basa en "entrenar y llevar unas buenas relaciones personales con los jugadores".

"No hay tanta diferencia con un club", insistió el ex seleccionador español, quien se mostró convencido que el carácter del técnico asturiano y su supuesta mala relación con los medios no será un problema para el equipo español. ""Cada uno tiene su carácter, pero por encima de todo existe la palabra exigencia".

En cuanto a la situación de la selección en los últimos tiempos, Del Bosque recordó que España, tras su salida del banquillo, vivió "dos años muy buenos, salvo el episodio del Mundial". "La clasificación fue perfecta y los amistosos también fueron buenos. Han sido dos años bajo la tutela de Julen (Lopetegui) y de Fernando Hierro en los que se han jugado 24 partidos y no se ha perdido ninguno, pero todos queremos más

El técnico español afirmó que no tiene preferencias en la final del Mundial. "Me da igual quién gane", dijo Del Bosque, quien destacó el "potencial por descubrir" del equipo galo frente a la "veteranía y talento" del conjunto balcánico.

También ha tenido palabras para Cristiano Ronaldo y su recinete fichaje por la Juventus de Turín. "Ronaldo le ha dado los mejores años de su vida al Real Madrid, de eso no me cabe la menor duda", aseguró el técnico.

Del Bosque admitió que se marcha de la Liga española y del Real Madrid un jugador "muy importante", y precisó que la edad del delantero hacía intuir que "antes o después este momento podía llegar".