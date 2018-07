La Copa del Mundo de Rusia ha demostrado que en el mundo del fútbol todos tenemos las mismas oportunidades. Una generación talentosa de grandes individuos, dispuestos a trabajar duro, puede tener éxito. Ellos pueden tener éxito, cuando tienen toda la ayuda, cuando están siendo guiados y empujados hacia el éxito. Esta generación de futbolistas lo ha logrado, mostrando que una unión de grandes futbolistas puede alcanzar el propio pico del mundo. No se trata del número de habitantes, del tamaño del presupuesto, no son importantes los estadios, no importa, ni siquiera, el medio ambiente, porque esta generación de futbolistas croatas pudo llegar a la copa del mundo.

Croacia forma parte de la Unión Europea. En Croacia, vive desde el final del último conflicto mundial. Croacia es un país dirigido por personas malas, miembros de una organización que ha sido declarada criminal. El pueblo de Croacia ha sido llevado al abismo de la miseria. Hoy en Croacia, nuestros ancianos, pensionistas, sus pensiones no pueden resolver ni siquiera las necesidades básicas de la vida, los jóvenes no pueden permitirse la educación, la asistencia sanitaria está en colapso, el poder judicial protege el gran capital y es corrupto. Es cuestión de tiempo de que el sistema colapse y que esa situación se haga insoportable.

Por lo tanto, de esta manera, pido a todos los políticos y a todos los representantes de las autoridades, que han llevado a mi pueblo al infierno y a la miseria. No sois bienvenidos en nuestro vestuario, no queremos tomar fotos con vosotros y no queremos daros la mano. Ustedes son lo que habéis hecho a Croacia más pobre y uno de los país más pobres de Europa. Tenemos niños que nunca han visto el mar - y Croacia tiene más de mil millas de costa. Tenemos niños que van hambrientos en la cama porque los padres desempleados no tienen nada que darles para comer. Tenemos una tierra que está desolada. Tenemos regiones enteras donde solo hay varios residentes en un kilómetro cuadrado.

Las personas que salieron de nuestro país no son bienvenidas en nuestras filas, no consideramos a esas personas las más comunes en nuestra sociedad. Le pido que respeten nuestra decisión, no usar las camisetas del equipo de fútbol para usar nuestros éxitos para su ascenso.

Todos los futbolistas, así como el cuerpo técnico, están informando al público de que todos los ingresos procedentes de la Copa del Mundo de Rusia serán depositados en un fondo especial para el futuro de Croacia. El fondo financiará las vacaciones de los niños croatas, los niños que nunca han visto el Mar Adriático. Los jugadores de fútbol croatas están con el pueblo de Croacia, y harán lo que esté en su poder para ayudar a la gente, además de sus victorias, de cualquier otra manera para facilitar una vida que es extremadamente difícil en Croacia. Que todos los niños de Croacia tengan la oportunidad de pasar por lo menos siete días en la costa croata.

Damos la bienvenida a todos los ciudadanos de Croacia una vez más, con la promesa de que haremos todo lo posible para llevar a los campeones del mundo a Croacia, con su ayuda, con sus vítores.

Comparte mi voz y ven a la recepción el lunes a zagreb.

Salud a la gente de Croacia, ¡larga vida a Croacia!