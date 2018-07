Vettel: "Me gustaría seguir con Raikkonen de compañero"

Motor | Fórmula 1

El piloto de Ferrari Sebastian Vettel reconoció que le gustaría continuar con Kimi Raikkonen como compañero y que lo único que sabe es dónde estará él mismo. "No sé cuándo, cómo o quién voy a pilotar el año que viene, pero no me importa mucho, la verdad. Tengo claro dónde voy a estar yo".