Marc Márquez, en Tiempo de Juego: "Me quedo con buen sabor de boca con el tercer puesto"

Marc Márquez ha terminado el Gran Premio de la República Checa de este domingo en tercera posición por detrás de Dovicioso y de Jorge Lorenzo, ampliando así distancia a Rossi en la clasificación general del Mundial de Moto GP.

VALORACIÓN DE LA CARRERA

"Ha sido una carrera rara, Lorenzo ha sabido gestionar los neumáticos"

SENSACIONES

"Me quedo con buen sabor de boca. Las Ducati han sido superiores; tanto la moto como los dos pilotos".

PODIO

"Lo importante es el podio. Hemos ampliado distancia en el campeonato".

LA CALCULADORA DE PUNTOS

"La calculadora tiene que estar ahí en los momentos en las que necestias. Hay que saber cuando arriesgar, y hoy no era el día".

RIVALES

"Veo a las Ducati y a Rossi muy fuertes".

PRÓXIMA CARRERA

"El año pasado llegamos con muchas dudas al circuito de Austria y al final hicimos una gran carrera, llegando a luchar por la primera posición. Este año, hasta que no lleguemos al circuito y probemos cómo van las neumáticos no me atrevo a vaticinar nada".