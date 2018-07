Son las 08:00, las 07:00 en Canarias:

¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de los que de momento -de momento, no prometemos nada-, hemos rechazado los cantos de sirena de las vacaciones para seguir haciendo posible 'Herrera en COPE' en este lunes 16 de julio. Es la festividad de la Virgen del Carmen, así que los que vivan o estén pasando unos días en los pueblos marineros asistirán a uno de los rituales más bonitos que nos ofrece nuestra tradición. Ese momento en el que las gentes de la mar piden a la Virgen protección y buena pesca. Justo lo que no tendrán de momento los barcos que están amarrados desde el pasado sábado por el vencimiento del acuerdo entre Marruecos y la Unión Europea. Se avecinan meses de negociación mientras los marineros y sus familias piden ayuda o se buscan la vida en otros caladeros.

Quienes dan buena cuenta en los restaurantes de lo que pescan nuestros barcos son los turistas. Más de un millón de personas han pasado las últimas horas por los aeropuertos españoles. Lo mismo algunos se han ido a Dubrovnik, un lugar muy bonito aunque un poco atestado de gente, como Venecia y hoy en día prácticamente todo, que hoy, precisamente, estará un poco más triste de lo normal. Los croatas pasearán taciturnos por sus calles pensando en el Mundial que pudieron ganar y no ganaron. Primero, porque a pesar del Var, les pitaron una falta que no era y acabó en gol. Y, luego, les pitaron un penalti por una mano de esas que lo mismo la pitan o dicen que es involuntaria, así que el Var tampoco lo arregla todo. El caso es que Francia ganó 4 a 2, con más contundencia que juego bonito, pero, sea como sea, jugadores como Mbappé o Griezmann quedan consagrados para siempre.

España sigue con su única estrella y a la espera de Luis Enrique. De que Luis Enrique mueva el cotarro y nos de grandes tardes de gloria. Luis Enrique buscará meter una descarga eléctrica a la Selección, como la que le ha metido para bien o para mal Pedro Sánchez a la política española. 50 días de anuncios de todo tipo que hoy serán analizados en la Ejecutiva del PSOE. Tienen trabajo por delante. Primer balance para analizar cómo va lo de la sanidad universal, lo del Valle de los Caídos, que parece que se enfría porque el Gobierno todavía no ha encontrado la fórmula jurídica para exhumar a Franco o, por ejemplo, lo de la educación.

authors and signature:lista con un numero insuficiente de elementos

Saben ustedes que el Ejecutivo se ha propuesto cercenar la educación concertada porque le resulta muy incómodo que cuando se deja elegir a los padres, resulta que muchos puñeteros padres están dispuestos a hacer el esfuerzo de pagar un poco más para meter a sus hijos en la concertada en lugar de la pública. Pues aunque eso le ahorre dinero al Estado, la izquierda ha dicho que eso de empoderar a la gente, que dicen ahora los cursis, está muy bien para hacer referéndum en Vallecas sobre la monarquía, pero que en la educación, no. Ahí en la educación no se empodera al pueblo soberano. En la educación rancho para todos aunque no quieran, y rancho cocinado por la izquierda. Pues el cardenal arzobispo de Valencia, monseñor Antonio Cañizares, ha recordado que ir a un modelo de escuela única por imposición es un grave error porque los padres tienen derecho a participar en la educación de sus propios hijos.

Si hablamos de esa Ejecutiva del PSOE, que hará hoy balance de lo hecho hasta ahora por el Gobierno de Pedro Sánchez, lógicamente el asunto catalán ocupará un espacio destacado. Vamos a ver hasta dónde puede alargar el chicle el Gobierno con la política de distensión y poniendo la otra mejilla mientras los soberanistas se ponen farrucos una y otra vez. Lo que les faltaba a los Torra y compañía es que los jueces regionales alemanes rechazaran la extradición de Puigdemont por rebelion. Bueno, pues se han venido arriba y los CDR han tomado la Modelo de Barcelona. Se conoce que para matar el mono, por no poder tomar la cárcel de Lledoners donde están los presos soberanistas. También hemos tenido manifestación, pero vamos... Quim Torra fue a aplaudidar a los CDR. También hubo esa manifestación que decimos por las calles. Y el presidente del Parlamento, Roger torrent, ya ha anunciado que piensa hacer oídos sordos a la suspensión de los diputados presos y fugados dictada por el juez Llarena.

Mientras las defensas de los presos presentaran hoy un nuevo escrito en el Supremo para exigir la liberación, el juez Llarena sigue analizando los pasos a seguir tras la jugarreta de los jueces regionales de Alemania. O acepta la extradición solo por malversacion o recurre a la justicia europea para que le aclaren si la euroorden se ha convertido definitivamente en la casa de Tócame Roque y cualquier tribunal regional puede enmendar la plana a un Supremo nacional en un asunto tan relevante, o hay que tomar una decisión importante sobre este asunto. El caso es que entre unas y otras cosas, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, defiende el diálogo por aquello de que no se diga que el Gobierno no lo intenta. Pero, vamos, que servir, está sirviendo de poco.

authors and signature:lista con un numero insuficiente de elementos

El caso es que al PSOE le sonríen las encuestas. 'El Mundo' publicaba ayer que ganaría las elecciones robando voto, sobre todo, a Podemos. Y en estas el PP ya ve la salida del taller donde le metió Mariano Rajoy para arreglar chapa, pintura y también un poquito del motor. Esta que comenzamos es la semana del Congreso del Partido Popular que elegirá entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado. En las últimas horas se ha enrarecido un poco el ambiente, así que tenemos 4 días muy interesantes por delante. Primero con ese vídeo anónimo que arremetía contra Soraya Sáenz de Santamaría recordando lo que, según sus enemigos, más daño le hace a la candidata más votada por la militancia. Eso de que ella estuvo en el Gobierno, que a lo mejor pudo actuar antes y con más contundencia en Cataluña o que se dejó arrebatar el poder por un presidente con tan solo 84 diputados. Luego Soraya marcó territorio viniendo a decir que Casado puede estar agradecido de que no haya habido debate, porque lo hubiese ganado ella de calle gracias a su mayor experiencia. La antigua vicepresidenta cree que lo mejor para todos es que el PP salga del taller lo antes posible para pelear con Pedro Sánchez.

Sin embargo, Casado piensa pelear hasta el final y sigue dispuesto a arañar todos los compromisarios que pueda de los 3.082 que, finalmente, votarán el próximo sábado. De momento ayer recibía públicamente el apoyo de García-Margallo y Elio Cabanes y en los próximas horas está previsto que también reciba los parabienes de Cospedal y García Hernández. Casado quiere llegar hasta el final y la temperatura sigue subiendo.

Luego está el debate de si se han equivocado o no rechazando el debate. Unos dicen que es lo mejor posible para que no haya munición para el enemigo y otros consideran que les han hurtado al cuerpo del electorado, al conjunto de los españoles, una visión global de hacia dónde debe de ir la principal maquinaria electoral de este país.