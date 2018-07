"El PSOE vuelve al 'guerracivilismo' aunque durante el Franquismo estuviera de vacaciones"

Señoras, señores, me alegro, buenos días:

Jueves 12 de julio del 2018. Un día parecido al de ayer. Más o menos parecido al de ayer. Quizás con algún chubasco más en el tercio norte peninsular. Un día en el que de nuevo volvemos a glosar, subrayar, aplaudir la figura de un deportista de leyenda que es Rafael Nadal, que ayer en un partido largo de 5 horas, hay que estar 5 horas jugando al tenis, batió en hierba al argentino Del Potro. Se colocan ya en semifinales. Se las va a tener que ver con Djokovic. Va a ser un partido difícil, pero ahí está el tío.

Y para la selección croata, que se clasificó ante una... En algunos minutos magnífica Inglaterra, pero que le echó un poco más de coraje al final y que ganó en la prórroga. Por lo tanto, llegan a la final por primera vez en su vida. Se enfrentarán a Francia en lo que será un interesantísimo, apasionante partido el próximo domingo.

Hoy veníamos haciendo consideraciones acerca de cuáles son los males que pueden asolar a un gobierno de manera más directa. Pues hombre, uno de ellos es no tener tiempo. No tener suficiente tiempo para hacer toda la ingeniería política que tenga en sus programas o en su cabeza; y la otra, no tener diputados. Porque aunque ustedes no se lo crean, hay gobiernos que tienen 84 diputados como en España. Es verdad que luego les apoya muchos. No se sabe cuánto tiempo, pero ya se encargará este Gobierno de no tocarle mucho las narices a ninguno de aquellos que le han aupado en moción de censura al poder.

Bueno, bien. No tener tiempo y no tener diputados te obliga a ir deprisa con cosas fáciles. Con cosas sencillas que, además, permitan arrinconar a tu oposición, que en este caso es el centro derecha, más Ciudadanos, siendo Ciudadanos lo que sea. Vamos a ver si lo arrinconamos en los arrabales de la derecha complaciente con algunos de nuestros viejos demonios.

¿Y qué saca de paseo un gobierno que no tiene tiempo ni diputados, que tiene que, además, arrancarle a alguno de los votantes a su compañero de izquierda extrema, que es Podemos? Pues sacar de paseo a sus obsesiones: el revanchismo. Sacar de paseo a Franco en primer lugar, porque el franquismo suele ser muy rentable para esa operación que yo les decía.

Explíquele usted el Franquismo... Estaba pensando yo en chavales de 25 o 30 años ahora que le va usted a establecer una Comisión de la Verdad desde un Ministerio y va usted a establecer lo que supuso el Franquismo y te preguntarán: ¿Pero Franco cuánto hace que murió? No, murió en el 75. Tus padres ni se conocían. Pero este Gobierno está en esa obsesión, que es una de las obsesiones de la izquierda española. Tiene varias. Una de ellas es ver cómo utilizamos la figura de Franco, de la Guerra Civil, de un cierto revanchismo. Cómo reescribimos la verdad y creamos, además, la verdad única como pretende el Ministerio de Justicia.

Ya saben ustedes, la Comisión de la Verdad. Es decir, esta señora, Dolores Delgado, va a coger ahora y va a decir cómo fue la verdad de la Guerra Civil. Como que no ha habido historiadores que la han escrito desde, por cierto, diversas ópticas. No ha habido debates profesionales desde diversas ópticas. Ahora, la verdad la va a sellar una sectaria como Dolores Delgado y quien ellos nombren. Es el “guerracivilismo” de un partido que, por cierto, durante el Franquismo estaba de vacaciones, eh. El Partido Socialista. Aquí la oposición quien la llevó fue el Partido Comunista. Todo habría que recordarlo.

Pero siendo esa una de sus obsesiones, la otra es, efectivamente, la religión. La región católica particularmente, si me permiten. Esto de denunciar concordatos y todas estas cosas les excita mucho. Yo creo que se tocan, además, cuando manejan estos argumentos.

¿A qué viene? A que en el capítulo “Educación”, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ayer anunció el desmantelamiento definitivo de la LOMCE. España es un país que está condenado a que haya un proyecto educativo cada vez que gobierne un partido distinto de otro. No se ponen de acuerdo. Y quiere volver a las leyes educativas del “Zapaterismo”.

¿Con qué intención, desde luego no disimulada? Con la de arrinconar la educación concertada. ¿Por qué? Porque la educación concertada, en el 80% es educación concertada impartida desde el ámbito católico. Y esto les descompone. Por lo tanto, lo que quieren hacer es acabar con el criterio de demanda social. ¿Eso qué es? Pues que permite a los colegios concertados ampliar plazas si hay mucha demanda de padres. Que deberían hacérselo mirar porque la mayoría de padres quiere que los hijos vayan a la concertada en lugar de la pública. Es decir, es apreciada y es deseada por muchas familias de clase trabajadora.

Claro, la educación concertada, además, ejerce una función social. Y, sobre todo, significa un ahorro porque una plaza pública le cuesta al Estado 6000 € y una plaza concertada 2850. Luego, por supuesto, olvidar, hacer olvidar la asignatura de religión. El que quiera que la haga porque será un tío raro, pero que esto no valga absolutamente para nada.

Y, sin embargo, del adoctrinamiento en la escuela en Cataluña no dicen absolutamente nada porque como estamos con el Gobierno de la distensión, de la desinflamacion, de... Hoy se reúne Carmen Calvo con el vicepresidente de la Generalidad para hacer la comisión bilateral del buen rollo y estas cosas. Es decir, a la ministra de Educación del Gobierno de España no le consta que haya adoctrinamiento, a pesar de los informes que existen. Podría molestarse alguien en ponerlos en su mesa. O la inmersión en catalán, que está muy bien que los niños aprendan catalán. Claro. Lo que no está tan bien es que arrinconen el castellano, como sí ocurre.

Así que entre la Ley de Memoria Histórica, la Comisión de la Verdad, el “Guerracivilismo”, el vamos a acabar con la educación concertada y otras cosas más... Y luego, además, Podemos diciendo que el que diga un piropo por la calle hay que sancionarle con unos meses de educación especial, de reeducación del hombre nuevo. Ya saben ustedes que en esto de los piropos hay auténticos animales, de lo de “te voy a comer todo lo negro”. Que, efectivamente, esos merecen: “Oiga, señor policía, tome nota. Este señor acaba de agredirme verbalmente”. Pues muy bien, ese tío que de explicaciones. A otra cosa que será: “¡Qué bien te sienta el pelo moreno!” ¿A ese le vamos a meter en un campo de reeducación también como dice Podemos y le vamos a colocar una multa y a la víctima le vamos a dar una paga, que es lo que propone Podemos también? Oiga, mire, esto es lo que es y va y va como va.

Mientras tanto, Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN quiso hacerse el encontradizo con Donald Trump, que le dedicó 2 segundos. Bastante es. Y luego, bueno, en fin... Donald Trump también con lo suyo. Llegó llamando a todo el mundo moroso y diciendo que el 2% del PIB no, tiene que dedicarse el 4% del PIB de algunas economías.

España no llega ni al 1% del PIB del destino dedicado a la Defensa. La Defensa no es un capricho de cuatro militarotes para tener entretenidos a unos señores con uniforme ni es... La Defensa es la seguridad de todos. Y la seguridad de todos exige inversión. Pues como recordábamos antes, vigilar el espacio aéreo tienes que comprar un Eurofighter, que no te lo regalan. Y tienes que vigilar las costas. Por lo tanto, hay que tener fragatas. Y tienes que tener a los hombres y a las mujeres del Ejército debidamente adiestrados y en lugares habilitados, dignos y con decencia. Y eso vale dinero. Y pagarles. Pero, claro, tú eso se lo dices a un progre... Bua, eso le da una erisipela de repente. Le salen ronchones colorados aquí en la cara. “Madre mía, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estas diciendo?”