Herrera: "Espero que la encerrona al Rey sea compensada por los muchos catalanes que lo aprecian"

Señoras, señores, me alegro, buenos días:

Qué noche más maravillosa hemos pasado en este pesquero 'Mi María Jesús'. En la captura de la sardina como, por otra parte, ya tradicional en este programa y su recorrido de polígonos. Piensen ustedes, después de la Estación Depuradora de Aguas Residuales 'El Fondillo', después, ayer, de nuestro día contra la piorrea, hoy es una satisfacción maravillosa poder navegar. Surcar las aguas que se abren desde este puerto de Motril, donde nos encontramos con todo nuestro equipo técnico realizando el programa desde este barquito, donde estamos descabezando sardinas. Así están las gaviotas, como ustedes pueden escuchar, están dando vueltas por aquí y a ver si le pego un susto o algo, porque es dificil hacer un programa con tanta gaviota.

La sardina ibérica, nuestro caviar, y casi le diré que el nuevo caviar. Porque, oiga, este pescado azul tan sabroso, tan saludable, que le gusta a todo el mundo, que es esencial en la cadena atrófica de los mares, que nunca deja indiferente preparado de la manera que queramos. De cuyo bicho es como el cerdo del mar, hasta los andares, se aprovecha absolutamente todo. La sardina, esta sardina que tengo ahora mismo en mi mano y que estoy desacabezando con la uña gorda que me he dejado desde el mes de mayo. Pues esta sardina es un bien que puede escasear. Sardina había en abundancia, en España en 2007 se pescaron 96.000 toneladas, este año pasado han sido 22.000. Porque seguramente hay sobrexplotación de los caladeros de sardinas. La sardina es un pescado que va en manada, porque si van juntos se defienden del depredador, el depredador se asusta al ver tanto pescado junto, cree que es uno muy grande. Y bueno van en grandes bancadas, no van demasiado demasiado abajo entre 25 y 100 metros se mueven, y de noche lo que hacen es que suben más cerca de la superficie.

Es cuando entra el pesquero 'Mi María Jesús', como tantos otros de la pesca de la sardina en el mundo entero, Tú vas con dos pescas al cerco, desde este barco, desde 'Mi María Jesús', andas con las redes, etcétera, y luego una barca que está cerca va con un foco que atrae las sardinas a la superficie. Y han tardado en entrar, ha entrado mucho boquerón también esta noche, tenemos algo de jurel, pero básicamente sardinas en este maravilloso pesquero perfectamente dotado. Y así se lo he transmitido volviendo a puerto, momento Titanic en la proa del pesquero, que me decía el patrón: "Nene, que te vas a caer". Y yo le decía: "Que no me caigo hombre, que yo me aguanto aquí". Y qué felicidad más grande, la felicidad suma.

Y ahora, fijense ustedes, la sardina, han alertado las autoridades científicas, y algunas políticas, que puede escasear y habría que dejar una moratoria de 15 años, 15 años sin pescar sardina, sobre todo la atlántica cantábrica, quizás algo menos la mediterránea, esta de aquí de Motril. Pero la atlántica y cantábrica le puede pasar como le pasó la anchoa, que hubo que ir a buscar anchoas o desplazarse con las fábricas de conserva de anchoa hasta el Adriático. Porque o se reduce la cuota, yo sé que mucha gente que vive de la sardina como este pesquero, por ejemplo, pero o se reduce la cuota o nos vamos a quedar sin ellas, sin el omega 3 de esa sardina, que ya saben ustedes eso es algo que hay que ingerir, pues va muy bien para el corazón, es antiinflamatorio... ¿Hay algo más sabroso sabroso que una sardina? Y qué estoy haciendo yo ahora con la uña gorda pelando las sardinas, además de ponerme perdido. Estoy preparandola para la conserva, el mundo de la conserva. Se le quitan las visceras, que se aprovechan como abono, como cebo... Y esto ya se lava, se hornea y se mete en la lata de sardinas. Ya saben ustedes, las sardinas para el consumo, para las harinas, para los aceites de pescado, literalmente para todo.

Pero no podemos sobreexplotarla, porque oiga la biomasa de la sardina ha descendido muchísimo. Y ha llegado a estar unos precios, que usted se acordará cómo estaban las sardinas hace años a 4 €, a 3 €, y ha llegado está la 18 € hace poco en el mercado de La Coruña. Como haya una mala noche pues es una una tragedia. Así que aquí gracias a Nemesio Fornalleras, el patrón de estos dos pesqueros, 'Mi María Jesús', dedicado a su esposa, y 'Mis mellis', dedicado a sus niñas a Ángela y Setefilla, que las niñas las niñas están hechas ya dos hombrecitos, son dos vigardas que también están involucrados en este maravilloso negocio. Así que, a base de pelar sardinas, yo le voy a contar hasta mañana si usted me lo permite, porque sabe usted también hay actualidad, hoy también pasan cosas.

authors and signature:lista con un numero insuficiente de elementos

Hoy también estamos continuando con noticias de ayer. Hoy se sigue hablando del barco Open Arms que ha llegado Algeciras con 87 inmigrantes y con los criterios de este gobierno cambiados. Ya no nos hacemos la foto estupenda, ya no enviamos ministros, vicepresidenta, viva la gente, a recoger los inmigrantes del Aquarius. Ahora se les trata como si hubieran venido en patera. Que oigan, tampoco cambia tanto. Porque quien viene en patera dice yo vengo de un país en conflicto, o de aquí o de allá y no se sabe de dónde es, y a ver cómo lo devuelves. Y tú tienes acuerdos para devolverlos a Argelia, pero no a Libia, y Marruecos si es en caliente nada más, es decir la misma valla de Ceuta o de Melilla, no es tan sencillo. Pero el Gobierno ha cambiado de criterio, ya no somos tan estupendos, antes con el Open Arms seguíamos el criterio de Jesús Caldera, que era el ministro de Rodríguez Zapatero que regularizó 500.000, y claro, comenzaron a venir 500.000 más.

Y luego hubo que rectificar, el que fuera el ministro Corbacho, el alcalde de Hospitalet, o Pérez Rubalcaba, que con las crisis de llegadas de inmigrates a Canarias tuvo que llegar a acuerdos con países frente continental, y tuvo que poner guardias civiles para evitar que salieran las pateras directamente. Es decir, no hay papeles para todos. Los papeles para todos de Caldera a Zapatero le duraron lo que le duraron. Y Sánchez no aprende, ahora resulta que ya no hay papeles para todos, que es lo que decía Pablo Casado, pero si lo decía él que es derechas es un racista, extremista, lo peor del mundo. Pero lo dicen los iluminados de izquierdas y entonces es un baño de realismo. Y ahí esta el Open Arms con el cabreo de la Junta de Andalucía, que dice 'vamos a ver si repartimos un poco', y el alcalde de Algeciras, que dice 'a mi al menos que me den algo de dinero para hacer frente a todo esto que me está viniendo'.

authors and signature:lista con un numero insuficiente de elementos

Luego, por otra parte, el día 17 de agosto está ahí, quedan 7 días, una semana. Es el día en el que nos acordaremos de las víctimas, de los atentados de Barcelona, de Cambrils. Y es el día en el que estará el jefe del Estado en Cataluña. Y en el que todos los profesionales de la vergüenza absoluta, que a cualquier persona con sentido común y con dignidad tiene que producir la actuación de los Òmnium Cultural, de la Generalidad, Torra y la madre que parió a todos juntos. Es el día en el que le tienen preparado una encerrona al Rey, que esperamos sea compensada por los muchos catalanes que quieren y aprecian al Rey y por la acción de ese gobierno. Yo tampoco me fiaría tanto de Sánchez y de este Gobierno. Pero bueno, vamos a ver lo que hay, porque están a la caza del turista dando vueltas por ahí con el autobuses, pidiendo la libertad de lo que ellos llaman presos políticos, y tal y cual y esto y lo otro, y dándole la barra al tío que va a pasar unos cuantos días de tranquilidad a Cataluña.