Herrera: "Con este nuevo Aquarius, el Gobierno se está haciendo el muerto"

Bueno, como les digo, hoy el tiempo nos va a dar algunas tormentas en el entorno de Pirineos, de Cataluña, del Sistema Ibérico, también de parte de la zona cantábrica. Y donde hace calor normalmente y sol, pues hoy va a hacer calor y sol. Se espera un poquito de leña, de calor. En Murcia 37 grados, en Córdoba 36, en Sevilla y Granada 35.

Bueno, dos asuntos fundamentales. Siguen siendo dos asuntos recurrentes este verano. Hombre, uno de ellos hasta que llegue el 17 no se va a saber, porque el 17 es el día en el que, unos cuantos, o unos muchos, van a querer homenajear a las víctimas de los atentados de Barcelona y de Cambrils, y otros, bastantes, se van a olvidar de las víctimas, bueno, de hecho, no se han acordado nunca de ellas. Y van a dedicar el día para sus bailecitos, incluidos, bueno, si eso no lo detiene algún tipo de negociación, que me consta que están en ello, el pretender utilizar al Rey para manifiestos, gestos de independencia, libertad presos políticos que ellos llaman, etcétera, etcétera. En eso está Torra y compañía.

Dice hoy 'La Razón' que el presidente Torra este está preparando una encerrona al Rey. Como no está Rajoy, bueno, pues a por el Rey. Y quieren darle un manifiesto al Rey. El Rey no coge manifiestos, el Rey se los cede al Gobierno. Esos manifiestos en los que le van a pedir que libere a los presos políticos. Bueno, ellos sueñan con esas dictaduras perfectas en sus territorios, pero, ¿qué se creen que los jefes de Estado van personalmente a abrir las cárceles? Y venga sal tú, sal, que lo digo yo. Oiga, si está en un procedimiento, que será más acertado o menos acertado, pero está en un procedimiento judicial, por cierto, con todas las garantías. No es el Rey quien libera a nadie de la cárcel, cuando es uno mismo que no se mete en la cárcel dando golpes de estado. Por cierto, asique ya veremos, se acerca el 17 y, a buen seguro a más de uno se nos va a caer la cara de vergüenza, de vergüenza ajena de ver lo que vamos a ver.

Y aquí está el Aquarius llamando otra vez a la puerta, eh. Aquel Aquarius que llegó en junio. 600 inmigrantes y dijo el Gobierno, es el momento de hacernos los buenos, hacernos la foto, somos la sensación en Europa, que vayan los coros y danzas de la sección femenina, que vaya la vicepresidenta, que vayan todos, qué buenos somos dándonos abrazos de felicidad. Muy bien, pues ha vuelto al Aquarius, ahora con 140, 73 son niños. Y el gobierno está silbando como les decía antes, aquello que decía aquel alcalde ,vamos, concretamente el de mi pueblo, mi querido Jesús Caicedo, cuando le llamaban de Estados Unidos, nada menos que a cuenta de lo de la bomba de Palomares, que le decía al Secretario del Ayuntamiento 'Antoñico', si llaman tú hazte el muerto. Bueno, pues es exactamente lo mismo. Aquí el Gobierno está haciendo el muerto ahora. Diciendo, buena, ya si acaso, ya si eso. Y están pidiendo permiso para atracar. Malta ha dicho que no, Italia está callada, pero eso es un no. ¿Y qué va a hacer ahora España? ¿Este Aquarius es distinto al que llegó al puerto de Valencia? Ahora las ONG le vuelvan a poner a prueba, a Sánchez, ¿qué hará Sánchez? Ah, ¿qué cosas, verdad?