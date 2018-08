Herráiz, sobre la argucia de Podemos y PSOE para evitar el Senado: "Algunos han aprendido mucho de Venezuela"

Son las 8, las 7 en Canarias:

Buenos días, le saluda Antonio Herráiz en nombre de todo el equipo de Herrera en COPE, que les viene hablando desde las 6 y que les va a acompañar hasta la 1. Es jueves, es 23 de agosto y hay que estar atentos a las tormentas que se anuncian principalmente para la tarde. Los aguaceros seran importantes en la Comunidad Valenciana, en Cataluña, en el centro de la península y en zonas de Aragón. Bajan las temperaturas en Galicia y en el Cantábrico, y se mantienen en la mitad sur. La máxima, un día más, en Córdoba donde van a volver a rozar los 40 grados.

A esta hora amanece en Ceuta, y en la frontera con España, la zona conocida como Berrocal y Arroyo de las bombas, vuelve a estar en alerta máxima, siempre ha sido un punto caliente y desde hace 2 meses mucho más. No lo digo yo, esto lo dicen los guardias civiles que custodian la frontera con España, y que denuncian que ese anuncio de la retirada de las concertinas ha supuesto un efecto llamada. A esta ahora seguimos preocupados por el estado de salud de los siete tres civiles que resultaron heridos en una avalancha masiva al vallado que separa la frontera entre Marruecos y España. Tuvieron que ser atendidos en el hospital de Ceuta, y dos de ellos han quedado de baja con lesiones importantes. La situación fue muy similar a la vivida el pasado 26 de julio, en aquella ocasión consiguieron entrar más de 600, esta vez han rebasado la valla 116 de los 300 que lo intentaron. Lo que es idéntico es el procedimiento, los subsaharianos volvieron a irrumpir con gran violencia, lanzando a los agentes recipientes de plástico con excrementos, con sangre, cal viva, y también con todo tipo de ácidos. Los guardias civiles vuelven a denunciar que se sienten indefensos, que no cuentan con los medios suficientes para repeler convenientemente un ataque de esta violencia.

Nada parece que ha cambiado desde aquel 26 de julio, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles, Juan Fernández advierte de que las consecuencias pueden ser incluso peores. Lo que ocurrió el 26 de julio fue muy grave, pero está claro que no se ha hecho nada y la historia se repite. Entonces resultaron heridos 20 guardia civiles, y ahora 7. Al otro lado de la frontera miles de subsaharianos aguardan para entrar en España y no tienen nada que perder, a la vista está. Una cosa, tan racistas son los mensajes de odio hacia los extranjeros, como los que están fomentando un problema al que luego no dan solución, eso también fomenta el racismo. Podemos poner todos los paños calientes que quieran, pero esos asaltos masivos con jóvenes subsaharianos atacando a los agentes con cal viva, sin que los guardias civiles puedan apenas defenderse, generan rechazo, y sí, generan también racismo. Y aquí el gobierno tiene su parte de responsabilidad, dentro de su gran política de brazos abiertos, los gestos como el del Aquarius, o el anuncio de la retirada de las concertinas, quedan muy bien de cara a la galería, pero luego hay que asumir las consecuencias que tiene todo esto. Esta noche 'La linterna de COPE', el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pidió lealtad al Gobierno.

La inmigración, que es uno de los grandes problemas que arrastra nuestro país, pero para el Gobierno la urgencia es Franco, un muerto de hace 43 años. Y de ahí que quieran desenterrarlo cuanto antes, si pudiera lo haría mañana mismo. Lo que van a hacer este viernes es aprobar el decretazo, ese decreto ley que les va a facilitar los trámites y con el que tratan de sortear la oposición de la familia. Luego ya será el turno del Congreso de los Diputados, porque el decreto ley tiene que ser validado en la Cámara Baja, y el Gobierno va a obligar a los grupos a retratarse. Podemos parece evidente que en esto va de la mano del PSOE, Ciudadanos ya ha dicho que se va a abstener porque ese decretazo que va a aprobar el gobierno no es ni mucho menos urgente. Y luego está el PP, que de momento no ha concretado el sentido de su voto. Sí apuntan a que van a recurrir el decreto ley para exhumar el cadaver de Franco del Valle de los Caídos, porque la urgencia no está ni mucho menos justificada. El caso es aprobar lo que no es urgente por las bravas, aunque la ministra de Sanidad Carmen Montón intenta disimular. Claro, que representa al conjunto de la ciudadanía, dice, no sé si tú que nos escuchas a esta hora formas parte del conjunto de la ciudadanía que señala la ministra Montón.

Y te cuento ahora una noticia esta noche, que se venía fraguando, que parecía en cierto modo inverosímil, pero que todo apunta va a producirse. Hablamos de España, sí, no hablamos de Venezuela, la jugada que están tramando el PSOE y Podemos es la siguiente. El Gobierno aquí en España, le digo que no es Venezuela aunque lo parezca, quiere aprobar la senda de déficit cuanto antes después del varapalo que recibió en el Congreso. En aquella ocasión con el rechazo incluido de los de Pablo Iglesias, pero ahora parece que ya les tiene convencidos y el Congreso entienden que no tendrían problemas para sacar adelante la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pero luego tendría que pasar el trámite del Senado, y en la Cámara Alta tiene mayoría absoluta el Partido Popular. Aquí es donde viene la jugada, y si me apuras la cacicada. Como el Senado nos puede echar para atrás nuestros planes, eliminamos ese trámite y lo votamos solo el Congreso. Bien, ¿verdad? Lo conseguirían eliminando el artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, para que los objetivos de déficit solo sean votados por el Congreso, sin tener que pasar por el Senado. Cuando nos ponemos, qué bien se nos da esto del trilerismo parlamentario, ya decimos que esto no es Venezuela, aunque algunos hayan aprendido tanto de allí. Nada bueno, por cierto.

Luego está la carrera abierta en Cataluña por ver quién es más anti español y, sobre todo, por ver quién es más gracioso. Porque una vez que ya no está Eugenio, que sí que era un genio es un genio, la cantidad de monologuistas que nos estamos perdiendo en esta comunidad por andar enfrascados en todo lo relacionado con el proceso separatista es importante. Hay un restaurante en Balaguer, en Lérida, donde tienen que ir ya, pero ya eh, al club de la comedia. Está situado en un polígono industrial de este pueblo de Balaguer, y les voy a decir el nombre, por qué no, el restaurante se llama Nova Font Blanc. En su carta ofrece platos como "Guardia civil andaluz a la brasa" o "Manos de jueces y fiscales del Constitucional hechos a baja temperatura y acabados a la brasa de carbón". Y esto es así, también lo pone en la carta, porque en este restaurante, el restaurante Nova Font Blanc de Balaguer, cocinan, dicen, como le sale de los fogones. Eso está muy bien, que cocinen cómo le salga de los fogones, de las narices, pero si a un restaurante de cualquier otra comunidad autónoma, o incluso de Cataluña, se le ocurre ofrecer platos con ese mismo nombre, cambiando Guardia Civil por Mossos d'Esquadra, o cambiando jueces por Puigdemont; lo que habría dicho el llorica de Torra, ese que le encanta pedir amparo al gobierno de Pedro Sánchez cuando le hacen algo que no le gusta, pero como es un restaurante es de Cataluña, y el blanco de la mofa es la Guardia Civil y los jueces pues nada, venga, nos hace gracia.