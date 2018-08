Herráiz, sobre el acto en apoyo a los políticos presos: "Torra va a mezclar una cosa con otra de forma ruin"

Son las ocho, las siete en canarias.

Muy buenos días, les habla Antonio Herráiz en nombre de todo el equipo de 'Herrera en COPE' que les va a llevar hasta la 1:00. Sí, es viernes, por fin es viernes, que decimos la mayoría. Ese día tan venerado por casi todos y despreciado por algunos, así que sobra decir de quién hablamos.

Esta segunda mitad de agosto ha comenzado con tormentas. Ayer fueron especialmente intensas en la Comunidad Valenciana. En Daimús varios conductores tuvieron que ser rescatados en un auténtico aguacero que dejó 110 litros por metro cuadrado. Problemas también en Denia, problemas en Gandía donde los servicios de socorro prohibieron bañarse y también navegar. Así que atentos hoy también a las tormentas porque al igual que ayer van a ir acompañadas de granizo en prácticamente todo el área mediterránea y en el este de Aragón. En el resto de la península tiempo estable con cielos poco nubosos, las nubes se van a sentar donde siempre, en el norte, en el norte de Galicia, Asturias Cantabria, País Vasco. Y las temperaturas van a estar más frescas en el norte, lo van a notar más en las zonas altas del Ebro y van a subir algo en Extremadura y en el general, en todo el suroeste.

Hoy es un día triste, muy triste en Cataluña. Una jornada de recuerdo en toda España, se cumple el primer año de los atentados de Barcelona y de Cambrils. Vamos a tratar de no despistarnos porque algunos, sobra decir quiénes son, los de siempre, van a intentar hacer mucho ruido. Cierto es que en las últimas horas, en previsión de que se les fuera de las manos, han tratado de levantar de alguna manera el pie del acelerador. No del todo, eh, siguen todavía dándole un poquito.

Lo más importante en un día como el de hoy, eso sí. es recordar lo que pasó, para no olvidarlo, y sobre todo para acompañar en el dolor a los que perdieron un familiar, a los que perdieron un amigo, un vecino. No será el primer aviso de la Policía, en total, los terroristas dejaron 16 muertos, 14 en las Ramblas, otro joven apuñalado en zona universitaria y una mujer más en Cambrils. El terrorista de la furgoneta, que huyó, Younes Abouyaaqoub, ya decimos que apuñaló a un joven que estaba en el interior de su vehículo, un Ford Focus estacionado en la zona universitaria. Huyó con su coche de Barcelona y el joven, Pau Pérez, murió desangrado. Lo dejó que se desangrara detrás del vehículo. El testigo de Guillermo es una de las muchas voces que puedes escuchar en regreso a las Ramblas, un reportaje multimedia dirigido por nuestro compañero Andoni Orrantia, que puedes escuchar en cope.es.

Hoy es día de homenajes, día de recuerdo. En Barcelona van a estar los reyes y el presidente del Gobierno junto a las autoridades catalanas. 'La Tarde de COPE' se estrena hoy desde las Ramblas con Pilar Cisneros y Fernando De Haro. Y para todos los que quieran hacer ruido y aprovecharse de este aniversario allá con sus miserias. No hay más que escuchar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que sí, va a estar con el Rey, eso sí, también insinuó durante días atrás que no lo iba a hacer porque Felipe VI no era el rey de los catalanes y todas esas mentiras habituales. Luego ha dado marcha atrás viendo que iba a quedar peor que Cagancho en Almagro. Pero igual que va a estar en ese acto homenaje a las víctimas, apenas unas horas después, también se va a ir a la carcel de Lledoners a brindar su apoyo a los presos separatistas mezclando de forma ruin una cosa con la otra. Además, en las últimas horas, Quim Torra no se ha cortado un pelo en prestar su apoyo a los CDR, son esos llamados Comité de Defensa de la República. Radicales callejeros que como siempre quieren liarla y Torra no se corta y les desea suerte. Es muy claro, suerte para los radicales callejeros que la quieren montar aprovechando la presencia del Rey. Sobran más comentarios.

Por cierto, que son las 8:05, y ya están tardando tanto la Guardia Urbana como los Mossos d'Esquadra en retirar una gran pancarta situada en un edificio de Plaza Cataluña con un mensaje, mensaje en inglés en contra del rey Felipe VI. Hay que ser cutre y hay que ser ruin. En este día de recuerdo lo que no hay que perder de vista tampoco es la amenaza yihadista. Después de Barcelona, los terroristas han vuelto a atentar en muchas partes del mundo y el nivel de riesgo, aquí en Europa, sigue siendo alto. En este caso la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estado es fundamental. Desde el Ministerio del Interior insisten en que en los últimos años se han evitado atentados terroristas en nuestro país. Muchos de los detenidos permanecen en prisión y es en las cárceles donde en este día, aquí en COPE, hemos querido poner el foco. En España hay 270 yihadistas entre rejas. Son presos que tienen una vigilancia especial. Para que se hagan una idea, tienen un trato de dispersión muy parecido al que se aplicó los presos de ETA. Y aquí en 'Herrera en COPE' hablábamos con un funcionario de prisiones experto en terrorismo yihadista. Por mantener su anonimato utilizamos el nombre ficticio de Alberto y una de las cuestiones que dejó claras es que el grado de reinserción de estos terroristas es insignificante, prácticamente nulo. no se reinsertan a pesar de que existen programas para que abandonen el terrorismo.

Vamos a volver a Barcelona a lo largo de la mañana aquí en 'Herrera en COPE'. Pero no nos queremos olvidar tampoco de Italia y de Génova. Aquí hay varios frentes abiertos, el más importante es el estado de los heridos tras el derrumbe de ese viaducto. 15 personas permanecen hospitalizadas de los que 9 están muy graves, de momento, se han recuperado 38 cuerpos sin vida: Aunque no hay una lista definitiva desaparecidos, desde la Fiscalía de Génova hablan de entre 10 y 20 desaparecidos, por lo que todo apunta, todo indica, que sea lista de 38 muertos se va a ampliar. Seguro que han visto las imágenes, el puente cayó sobre muchas viviendas que estaban justo debajo. Esa zona ahora mismo es un auténtico amasijo de escombros. Hay más de 600 personas desalojadas y el Gobierno ya les ha dicho que ya no van a poder habitar sus viviendas: Ahora se abre el capítulo de las promesas, que como siempre, después de toda la tragedia, luego después con el paso de los años a veces se cumplen y otras no. Son cerca de 300 familias y les han prometido que antes de fin de año les van a dar casas nuevas. Luego sigue la investigación y el Gobierno italiano busca responsables. La gran señalada es la empresa concesionaria y la contrata responsable del mantenimiento. Parece evidente que alguien debía haber previsto un fallo estructural tan grave.

Y luego desde el ejecutivo italiano también señalan la Unión Europea. Esto es un clásico,eh, cuando no subimos nuestra responsabilidad ¿qué mejor que mirar a Europa? La culpa es de Europa, siempre. Ese ente en ocasiones tan poco definido. Hasta que claro, te contestan. No siempre te contestan, pero esta vez ha ocurrido y lo ha hecho la Comisión Europea. Su portavoz Christian Spahr recuerda al vice primer ministro a Matteo Salvini que tienen muchos millones en fondos comunitarios para mantener en perfecto estado ese puente. Por cierto, que muchos italianos están indignados porque el mismo día del derrumbe, apenas unas horas después de que cayera ese puente, Matteo Salvini junto con sus compañeros de partido se fue de fiesta, se fue de cena.

Y hoy también protagonista. Hay que decir adiós a la auténtica reina del soul. Estaba ya muy enferma, te contábamos que esta misma semana que su estado de salud había empeorado y la gran diva de la música afroamericana ha muerto a los 76 años., Aquí nos deja su música.