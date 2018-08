Herráiz, sobre la libertad de Santi Potros: "Por muy legal que sea no deja de provocar náuseas"

Son las 8, las 7 en Canarias:

Mira que está bien afinada está sintonía, lo bien que suena y lo bien que nos lleva por esta mañana de lunes. Les habla Antonio Herráiz en nombre de todo el equipo de Herrera en COPE. Lo primero que te cuento es que hoy termina la primera gran ola de calor del verano. La verdad es que se agradece, aunque no se va a empezar a notar de verdad hasta a partir de mañana. El motivo es la entrada de un frente Atlántico que se va acercando a la península y que hará que las temperaturas sean calurosas, aunque dentro de la media de esta época. Pero esto no quiere decir que no vaya a hacer calor, pero sí que habrá una tregua, ya que no llegaremos a esos 46,6 de máxima que han tenido estos días en El Granado en Huelva, o los 46 de Badajoz capital. De momento, para hoy sol, pocas nubes, bochorno y temperaturas elevadas.

La última hora de los incendios nos lleva hasta la Sierra de Huelva. Más de 200 efectivos del Infoca trabajan hasta ahora para tratar de sofocar un fuego que se inició en el municipio de Almonaster la Real. La mayor preocupación está en dos minas de explosivos situadas en la zona y sus 60 trabajadores han sido desalojados. Se ha procedido también a enterrar los explosivos por temor a que se acerque el fuego, en concreto se han enterrado 25 toneladas. Esa es la noticia, el fuego está descontrolado, las llamas avanzan y habrá que esperar a que comience la actividad de los medios aéreos.

Bueno ya sé que a esta hora siente repugnancia al ver al asesino Santi Potros en la calle. Primero, porque muchas de sus víctimas no lo pueden contar, y otras víctimas directas o familiares se lo van a poder cruzar en cualquier momento. También te sale urticaria porque este Santi Potros nunca nunca se ha arrepentido, ni ha pedido perdón a las víctimas. No vamos a ocultar que el terrorista ha cumplido el máximo legal permitido en prisión con el Código Penal con el que fue juzgado, pero tenía 3000 años de condena por 40 asesinatos y ha estado en prisión 31, echen cuentas porque no ha cumplido ni un año por cada asesinado. Este Santiago Arróspide Sarasola es uno de los más sanguinarios de la banda terrorista ETA. Estuvo detrás del atentado de Hipercor en Barcelona, dónde ETA dejó 21 muertos y medio centenar de heridos, y también fue uno de los cabecillas que asesinó a 12 jovencísimos guardias civiles en la Plaza de la República Dominicana en Madrid. Y con este historial es ya un hombre libre, lo que por muy legal que sea no deja de provocar náuseas.

En muchos sitios de España es el mundo al revés, porque a Santi Potros se organizan actos de bienvenida en el País Vasco. Les digo que con los privados poco se puede hacer ya, porque lo primero que hizo Santi Potros fue irse de comilona con familiares y amigos a una herriko taberna de Lasarte. En esta localidad guipuzcoana los proetarras colocaron pancartas dándole la bienvenida y otro cartel insultando también a las víctimas. Dicen las víctimas que van a estar vigilantes para que la justicia prohíba los actos públicos de homenaje a Santi Potros, también el Partido Popular. Pero ya decimos que estos el mundo al revés, mientras Pablo Casado pedía precisamente eso en Vitoria era increpado por un grupo de radicales al grito de " fuera, fuera" y de "terroristas".

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene muchos frentes abiertos. Se le multiplican las deudas pendientes con esos socios que le auparon a la Moncloa. Y en lo referente a los presos el PNV va a ser insistente, ya veremos si inflexible, de momento los nacionalistas han conseguido que el gobierno retire el recurso de la ley vasca de víctimas de abusos policiales. El problema lo tienen, saben que todo lo que rodea las víctimas del terrorismo es una cuestión muy sensible, y por eso se revuelven ante las críticas. Miran al PP, pero los socialistas saben que en realidad donde tienen que mirar es al PNV, porque, entre otros partidos, son rehenes de los nacionalistas vascos y aquí la postura del PNV es clara, el gobierno tiene que acercar a los presos etarras a las cárceles del País Vasco.

Y en el exterior, estamos tratando de aclarar qué es lo que realmente ha pasado en Venezuela. El presidente Maduro dice que ha sufrido un intento de atentado, y la oposición lo pone en duda. Todo ocurrió en un desfile militar en Caracas para comemorar aniversario de la fundación de la Guardia Nacional Bolivariana. Lo presidía Maduro junto a su mujer, y justo cuando terminaba su discurso se escuchaba una explosión muy cerca de donde estaba ese escenario, donde hablaba el presidente maduro. Tensión, desconcierto los hombres de maduro que le cubrían con unas mantas negras antibalas y se acaban de ir a toda prisa el presidente de Venezuela y también a su esposa el resultado es de siete soldados heridos, según la versión oficial, y ahora se ha abierto la polémica porque el régimen dice que es un atentado y la posición lo pone en duda. Para Maduro, detrás de todo esto está el presidente colombiano Juan Manuel Santos. El gobierno de Maduro, habla de varios drones cargados de explosivos, mientas que testigos que estaban en la zona del momento de la explosión contradicen esta versión, y dicen que todo se ha tratado una explosión de una bombona de gas en un apartamento cercano.

Todavía en el exterior, pendientes también de Indonesia de la isla de Lombok las autoridades del país han elevado a 91 muertos tras el terremoto, hay 209 heridos. Un seísmo de magnitud 7, y muchos españoles que intentan salir de Lombok, se habla de decenas de españoles, como Aída que hablaba aquí en los micrófonos de COPE, y que cuenta que escucharon un ruido muy fuerte y que temblaba todo, incluso les costó reaccionar.