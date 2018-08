Muy buenos días, siguen en 'Herrera en COPE' y les está hablando Antonio Herráiz en nombre de todo el equipo que les va a llevar hasta la una. Es martes, es 21 de agosto y la semana pasada tuvimos una tregua de calor, especialmente en la mitad norte, y de momento está va subiendo de intensidad. Hoy las máximas van a ser especialmente altas. En el sur de Galicia se esperan 38 grados en Orense, 34 grados en Pontevedra. En el norte de Extremadura también va a hacer mucho calor, en el Levante, en las Islas Baleares. Aquí las máximas estarán por encima de los valores habituales. En general hoy nos espera un día de tiempo estable en toda la península, aunque no se descartan lluvias ni tormentas que serán ocasionales en los Pirineos y en las sierras de Extremadura.

Vamos ya con las novedades del ataque contra una comisaría de los Mossos d'Esquadra en Cornellá, la provincia de Barcelona. Aquí hay dos líneas de investigación diferenciadas, pero que ni mucho menos son excluyentes, pueden confluir. Y la primera hipótesis que se abrió es la que apunta a un atentado. De hecho el incidente lo está investigando la Audiencia Nacional como un acto terrorista. Hay dos elementos fundamentales que apuntan en esa dirección. El primero es que el presunto terrorista entró en comisaría armado con un cuchillo en la mano y al grito de 'Alá es grande'. Los Mossos d'Esquadra aseguran que el supuesto yihadista tenía intención de atacar a los agentes y que a pesar de que intentaron reducirle no tuvieron más opción que disparar. El segundo elemento que apunta a esa dirección es la identidad y el entorno del atacante. Se trata de un joven de 29 años de origen argelino, aunque con documentación española y que vivía en Cornellá. Horas antes del ataque estuvo en la mezquita rezando practicamente toda la noche. En esta primera versión se apoyaba el comisario superior de los Mossos d'Esquadra Rafael Comes.

authors and signature:lista con un numero insuficiente de elementos

Siempre que un terrorista es abatido quedan muchas incógnitas abiertas y hasta que no haya datos concluyentes de lo que ha pasado en esa comisaría de Cornellá es pronto para hacer un análisis certero. Cierto es que esta gente, estos supuestos terroristas no entran en una comisaría queriendo asesinar a los policías y diciéndoles vengo a matarles, pero como no puedo, póngame los grilletes. Y aquí insistimos según siempre la versión oficial de los Mossos, el hombre armado intentó abalanzarse contra un agente con voluntad claramente homicida. Hay dos líneas ya decimos, la primera es esa, la del atentado terrorista, y la segunda se centra en la versión que ha dado la mujer del atacante, que es española y que se había convertido al Islam. Estaba, por cierto, en trámites de separación. Dice la mujer que este hombre sufría una crisis personal porque sentía vergüenza por ser homosexual. Así que eso lleva el consejero de Interior de la Generalitat a hablar de un hecho aislado,

Por tanto la investigación tendrá que resolver ahora si este hombre es un lobo solitario, si forma parte de una célula yihadista más amplia o también si es un trastornado que en un episodio de enajenación la emprendió contra los agentes. Lo que deja claro este ataque es una cuestión y es que no hay que bajar la guardia contra el terrorismo yihadista. Se produce tan solo tres días después del aniversario de los atentados de Barcelona y de Cambrils, unos homenajes que trataron de ser aprovechados sin mucho éxito, por cierto, por los independentistas.

authors and signature:lista con un numero insuficiente de elementos

Y el ataque llega cuando precisamente el presidente de la Generalitat habla de atacar, sí, de atacar al Estado español. Quim Torra debería de tener más claro quién es el enemigo. Y el enemigo no es España, que no es ni siquiera adversario. El enemigo de Cataluña, de España, de Europa, del mundo en general, son los que quieren acabar primero con nuestra libertad y después con nuestra civilización. Pero en lugar de invertir más dinero en seguridad, en lugar de mejorar las comisarías, las condiciones de los policías, prefieren gastarlo en propaganda y esa amenaza clara de Quim Torra a la que nos referíamos ha llevado los partidos constitucionalistas a pedir que reactive el artículo 155 de la Constitución. El primero en hacerlo era Albert Rivera aquí en 'Herrera en COPE'.

El Partido Popular tiene en este asunto un recurso añadido y es que los populares tiene mayoría absoluta en el Senado y es precisamente esto lo que destacaba del presidente del PP Pablo Casado y lanza una clara advertencia al gobierno de Pedro Sánchez, si no pone freno a las amenazas de Quim Torra también ellos van a pedir que se vuelva a aplicar el artículo 155 de la Constitución.

Al margen de todo lo que rodea es ataque a la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Cornellá, al margen de todo lo que rodea también a las amenazas separatistas de Quim Torra. Hay otro asunto de repercusión mundial en este martes. Todo lo que dice el Papa trasciende cualquier frontera y más cuando hablamos de la respuesta contundente frente a los abusos sexuales. Francisco se ha referido al informe del Gran Jurado de Pensilvania sobre abusos sexuales a menores en la Iglesia en los últimos 70 años. Y lo primero que deja claro el Papa es que está de parte de las víctimas. Luego ha vuelto a expresar su vergüenza y también su arrepentimiento es una carta inédita de 3 páginas en la que el Santo Padre habla de que tiene una obligación para condenar con fuerza estas atrocidades, así como para unir esfuerzos encaminados a erradicar esta cultura de muerte porque dice el Papa que las heridas nunca prescriben. La novedad es que el Papa habla de crimen y es lo que destacaba también el portavoz del Vaticano.

Y hoy te hablamos también del caso de Francisco Holgado. La cara de Francisco está curtida y refleja todas las batallas que ha librado en su vida, especialmente en los últimos años. Se le conoce como padre coraje y su historia inspira una serie de televisión. El hijo de Francisco se llamaba Juan, en 1995 tenía 26 años y una noche de noviembre, que estaba trabajando en una gasolinera de Jerez de la Frontera, Juan fue asesinado a cuchilladas durante un atraco. Desde aquel momento Francisco, el padre coraje de Juan no ha parado ni un segundo para que se esclarezca el asesinato de su hijo. En estos años apenas habido pistas y Francisco Holgado se llegó a infiltrar en los bajos fondos de Jerez para intentar descubrir a los asesinos de su hijo. Se hizo amigo de delincuentes y llegó a grabar incluso conversaciones incriminatorias. Han pasado 22 años y la audiencia de Cádiz ha ordenado el archivo de la causa. En estos años ha reabierto hasta en 5 ocasiones, pero esta vez parece que es la definitiva. El padre coraje se resiste y ha dicho que irá al Constitucional. Además está pendiente de un recurso que presentó ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Es el auténtico padre coraje y vamos a tratar de hablar con él a partir de las 9 de la mañana aquí en 'Herrera en COPE'.